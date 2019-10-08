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"أمازون" تعلن عن مفاجأة سارة للأطفال وأولياء الأمور

"كيندل كيدز إديشن".. مزايا عدة ولن يتخطى الـ200 دولار

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية عن إطلاقها مفاجأة جديدة سارة للأطفال وأولياء الأمور.

وأطلقت "أمازون" نسخة جديدة من حاسبها اللوحي "كيندل فاير" ستكون مخصصة للأطفال، بحيث لا تعرض إلا محتوى مخصص لهم.

وسيأتي حاسب "كيندل كيدز إديشن" الجديد، بعدد من المزايا، التي ستجعل استخدام الأطفال له أكثر فائدة لهم، من دون الحاجة إلى الخوف من أولياء الأمور على إهدار أطفالهم الوقت عليه من دون فائدة.

ودعمت "أمازون" الحاسب اللوحي الجديد بشاشة قياسها 6 بوصات، مدعومة بشاشة من الحبر الإلكتروني "إي إنك".

كما أنها دعمت "كيندل كيدز فاير" ببطارية يمكنها أن تعمل لنحو أسبوعين تقريبًا، ويتمتع بألوان طفولية.

وزودت "أمازون" الحاسب اللوحي كذلك بغطاء مقاوم للسقوط، بحيث يمكنه التعامل مع طريق تعامل الأطفال العنيفة أحيانًا مع الأجهزة الإلكترونية.

وتكتمل مفاجأة "أمازون" بإعلانها أن سعر الحاسب اللوحي الخاص بالأطفال لن يتعدى الـ200 دولار أمريكي.

كما أعلنت "أمازون" كذلك عن نسخة محدثة من "كيندل فاير 10" مخصصة للأطفال، والذي سيأتي بشاشة بقياس 10 بوصات.

وتم دعم ذلك الهاتف ببطارية تدوم لأكثر من 12 ساعة كاملة، ومنفذ من نوع "يو إس بي سي".

أمازون أولياء الأمور

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أمازون" تعلن عن مفاجأة سارة للأطفال وأولياء الأمور
سبق

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية عن إطلاقها مفاجأة جديدة سارة للأطفال وأولياء الأمور.

وأطلقت "أمازون" نسخة جديدة من حاسبها اللوحي "كيندل فاير" ستكون مخصصة للأطفال، بحيث لا تعرض إلا محتوى مخصص لهم.

وسيأتي حاسب "كيندل كيدز إديشن" الجديد، بعدد من المزايا، التي ستجعل استخدام الأطفال له أكثر فائدة لهم، من دون الحاجة إلى الخوف من أولياء الأمور على إهدار أطفالهم الوقت عليه من دون فائدة.

ودعمت "أمازون" الحاسب اللوحي الجديد بشاشة قياسها 6 بوصات، مدعومة بشاشة من الحبر الإلكتروني "إي إنك".

كما أنها دعمت "كيندل كيدز فاير" ببطارية يمكنها أن تعمل لنحو أسبوعين تقريبًا، ويتمتع بألوان طفولية.

وزودت "أمازون" الحاسب اللوحي كذلك بغطاء مقاوم للسقوط، بحيث يمكنه التعامل مع طريق تعامل الأطفال العنيفة أحيانًا مع الأجهزة الإلكترونية.

وتكتمل مفاجأة "أمازون" بإعلانها أن سعر الحاسب اللوحي الخاص بالأطفال لن يتعدى الـ200 دولار أمريكي.

كما أعلنت "أمازون" كذلك عن نسخة محدثة من "كيندل فاير 10" مخصصة للأطفال، والذي سيأتي بشاشة بقياس 10 بوصات.

وتم دعم ذلك الهاتف ببطارية تدوم لأكثر من 12 ساعة كاملة، ومنفذ من نوع "يو إس بي سي".

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
02:25 PM

"أمازون" تعلن عن مفاجأة سارة للأطفال وأولياء الأمور

"كيندل كيدز إديشن".. مزايا عدة ولن يتخطى الـ200 دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية عن إطلاقها مفاجأة جديدة سارة للأطفال وأولياء الأمور.

وأطلقت "أمازون" نسخة جديدة من حاسبها اللوحي "كيندل فاير" ستكون مخصصة للأطفال، بحيث لا تعرض إلا محتوى مخصص لهم.

وسيأتي حاسب "كيندل كيدز إديشن" الجديد، بعدد من المزايا، التي ستجعل استخدام الأطفال له أكثر فائدة لهم، من دون الحاجة إلى الخوف من أولياء الأمور على إهدار أطفالهم الوقت عليه من دون فائدة.

ودعمت "أمازون" الحاسب اللوحي الجديد بشاشة قياسها 6 بوصات، مدعومة بشاشة من الحبر الإلكتروني "إي إنك".

كما أنها دعمت "كيندل كيدز فاير" ببطارية يمكنها أن تعمل لنحو أسبوعين تقريبًا، ويتمتع بألوان طفولية.

وزودت "أمازون" الحاسب اللوحي كذلك بغطاء مقاوم للسقوط، بحيث يمكنه التعامل مع طريق تعامل الأطفال العنيفة أحيانًا مع الأجهزة الإلكترونية.

وتكتمل مفاجأة "أمازون" بإعلانها أن سعر الحاسب اللوحي الخاص بالأطفال لن يتعدى الـ200 دولار أمريكي.

كما أعلنت "أمازون" كذلك عن نسخة محدثة من "كيندل فاير 10" مخصصة للأطفال، والذي سيأتي بشاشة بقياس 10 بوصات.

وتم دعم ذلك الهاتف ببطارية تدوم لأكثر من 12 ساعة كاملة، ومنفذ من نوع "يو إس بي سي".

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