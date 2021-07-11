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ابن ماضي: الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري تؤكد كفاءة برامج الرؤية

أسهمت في رفع نسبة تملك المواطنين مساكنهم من 47% في 2016م إلى 62% بـ 2020

أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري تؤكد نجاح وكفاءة أداء برامج رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن التكاملية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية بين "الصندوق العقاري" و"سكني" بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري أسهم في رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم من 47% عام 2016م إلى 62% نهاية عام 2020م.

وبين أن إشادات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي توقع أن يستمر معدل النمو للإقراض العقاري السكني بالمملكة جاء نتيجة التنظيمات وسن التشريعات والإصلاحات لمنظومة الإسكان المكونة من 16 جهة حكومية بالشراكة مع 18 جهة من القطاع الخاص منذ انطلاقة برامج الرؤية، مما أسهم في نمو سوق التمويل العقاري بنسبة 84% بنهاية 2020 وارتفاعه ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2016م.

وأوضح ابن ماضي، أن التكاملية في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية في ظل البرامج والتنظيمات الداعمة لسوق التمويل العقاري السكني، تسير وفق خطط إستراتيجية محددة تهدف إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف الوصول إلى نسبة تملك المواطنين لمساكنهم 70% بنهاية 2030م، مؤكداً استمرارية الدعم السكني والاستحقاق الفوري ضمن القروض العقارية المدعُومة بنسبة تصل إلى 100% بعد أن كانت مدة انتظار المواطن للقرض تصل إلى 15 عاماً.

وأفاد، بأن رؤية 2030 حددت مكامن القوة في قطاع الإسكان، ومنها صندوق التنمية العقارية الذي يُعد ذراعاً تنموياً للقطاع، حيث مكّن أكثر من 500 ألف أسرة سعودية في مختلف مناطق المملكة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن نمو حصة الصندوق من القرض العقاري المدعُوم بنسبة تصل إلى 100% من 7% في عام 2017 إلى 96% نهاية عام 2020.

وأشار إلى أن "الصندوق العقاري" نجح في ابتكار برامج وحلول تمويلية فعّالة، منها برنامج "القرض المدعُوم" وما يقدمه من خدمات تمويلية وسكنية، حيث يُعد نقلة نوعية في تاريخ الصندوق، مبيناً أن الصندوق وفّر جميع خدماته إلكترونياً ليقدم أكثر من 43 خدمة إلكترونية إضافة إلى أجهزة الخدمات الذاتية في الفروع ومنصة وتطبيق "المستشار العقاري"، بهدف تمكين المواطن من إنهاء إجراءات "التمويل المدعُوم" في أي وقت دون التقيد بالزمان والمكان ضمن عمليات إلكترونية عالية الدقة.

الجدير بالذكر أن تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي أشاد بجهود المملكة في قطاع الإسكان التي أسهمت في رفع نسبة تملك المواطنين مساكنهم 62% نهاية 2020، كما أكّد أن جهود المملكة عزّزت من الإقراض والمعروض العقاري، متوقعاً استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في قطاع الإسكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ابن ماضي: الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري تؤكد كفاءة برامج الرؤية
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أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري تؤكد نجاح وكفاءة أداء برامج رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن التكاملية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية بين "الصندوق العقاري" و"سكني" بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري أسهم في رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم من 47% عام 2016م إلى 62% نهاية عام 2020م.

وبين أن إشادات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي توقع أن يستمر معدل النمو للإقراض العقاري السكني بالمملكة جاء نتيجة التنظيمات وسن التشريعات والإصلاحات لمنظومة الإسكان المكونة من 16 جهة حكومية بالشراكة مع 18 جهة من القطاع الخاص منذ انطلاقة برامج الرؤية، مما أسهم في نمو سوق التمويل العقاري بنسبة 84% بنهاية 2020 وارتفاعه ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2016م.

وأوضح ابن ماضي، أن التكاملية في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية في ظل البرامج والتنظيمات الداعمة لسوق التمويل العقاري السكني، تسير وفق خطط إستراتيجية محددة تهدف إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف الوصول إلى نسبة تملك المواطنين لمساكنهم 70% بنهاية 2030م، مؤكداً استمرارية الدعم السكني والاستحقاق الفوري ضمن القروض العقارية المدعُومة بنسبة تصل إلى 100% بعد أن كانت مدة انتظار المواطن للقرض تصل إلى 15 عاماً.

وأفاد، بأن رؤية 2030 حددت مكامن القوة في قطاع الإسكان، ومنها صندوق التنمية العقارية الذي يُعد ذراعاً تنموياً للقطاع، حيث مكّن أكثر من 500 ألف أسرة سعودية في مختلف مناطق المملكة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن نمو حصة الصندوق من القرض العقاري المدعُوم بنسبة تصل إلى 100% من 7% في عام 2017 إلى 96% نهاية عام 2020.

وأشار إلى أن "الصندوق العقاري" نجح في ابتكار برامج وحلول تمويلية فعّالة، منها برنامج "القرض المدعُوم" وما يقدمه من خدمات تمويلية وسكنية، حيث يُعد نقلة نوعية في تاريخ الصندوق، مبيناً أن الصندوق وفّر جميع خدماته إلكترونياً ليقدم أكثر من 43 خدمة إلكترونية إضافة إلى أجهزة الخدمات الذاتية في الفروع ومنصة وتطبيق "المستشار العقاري"، بهدف تمكين المواطن من إنهاء إجراءات "التمويل المدعُوم" في أي وقت دون التقيد بالزمان والمكان ضمن عمليات إلكترونية عالية الدقة.

الجدير بالذكر أن تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي أشاد بجهود المملكة في قطاع الإسكان التي أسهمت في رفع نسبة تملك المواطنين مساكنهم 62% نهاية 2020، كما أكّد أن جهود المملكة عزّزت من الإقراض والمعروض العقاري، متوقعاً استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في قطاع الإسكان.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
12:18 PM

ابن ماضي: الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري تؤكد كفاءة برامج الرؤية

أسهمت في رفع نسبة تملك المواطنين مساكنهم من 47% في 2016م إلى 62% بـ 2020

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري تؤكد نجاح وكفاءة أداء برامج رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن التكاملية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية بين "الصندوق العقاري" و"سكني" بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري أسهم في رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم من 47% عام 2016م إلى 62% نهاية عام 2020م.

وبين أن إشادات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي توقع أن يستمر معدل النمو للإقراض العقاري السكني بالمملكة جاء نتيجة التنظيمات وسن التشريعات والإصلاحات لمنظومة الإسكان المكونة من 16 جهة حكومية بالشراكة مع 18 جهة من القطاع الخاص منذ انطلاقة برامج الرؤية، مما أسهم في نمو سوق التمويل العقاري بنسبة 84% بنهاية 2020 وارتفاعه ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2016م.

وأوضح ابن ماضي، أن التكاملية في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية في ظل البرامج والتنظيمات الداعمة لسوق التمويل العقاري السكني، تسير وفق خطط إستراتيجية محددة تهدف إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف الوصول إلى نسبة تملك المواطنين لمساكنهم 70% بنهاية 2030م، مؤكداً استمرارية الدعم السكني والاستحقاق الفوري ضمن القروض العقارية المدعُومة بنسبة تصل إلى 100% بعد أن كانت مدة انتظار المواطن للقرض تصل إلى 15 عاماً.

وأفاد، بأن رؤية 2030 حددت مكامن القوة في قطاع الإسكان، ومنها صندوق التنمية العقارية الذي يُعد ذراعاً تنموياً للقطاع، حيث مكّن أكثر من 500 ألف أسرة سعودية في مختلف مناطق المملكة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن نمو حصة الصندوق من القرض العقاري المدعُوم بنسبة تصل إلى 100% من 7% في عام 2017 إلى 96% نهاية عام 2020.

وأشار إلى أن "الصندوق العقاري" نجح في ابتكار برامج وحلول تمويلية فعّالة، منها برنامج "القرض المدعُوم" وما يقدمه من خدمات تمويلية وسكنية، حيث يُعد نقلة نوعية في تاريخ الصندوق، مبيناً أن الصندوق وفّر جميع خدماته إلكترونياً ليقدم أكثر من 43 خدمة إلكترونية إضافة إلى أجهزة الخدمات الذاتية في الفروع ومنصة وتطبيق "المستشار العقاري"، بهدف تمكين المواطن من إنهاء إجراءات "التمويل المدعُوم" في أي وقت دون التقيد بالزمان والمكان ضمن عمليات إلكترونية عالية الدقة.

الجدير بالذكر أن تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي أشاد بجهود المملكة في قطاع الإسكان التي أسهمت في رفع نسبة تملك المواطنين مساكنهم 62% نهاية 2020، كما أكّد أن جهود المملكة عزّزت من الإقراض والمعروض العقاري، متوقعاً استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في قطاع الإسكان.

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