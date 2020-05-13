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"البليهد" مديرًا لتعليم حائل

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف الدكتور منذر بن عبد الله بن إبراهيم البليهد، مديرًا للتعليم بمنطقة حائل، لمدة عام.

و"البليهد" حاصل على الدكتوراه في الفلسفة في التربية تخصص تقنيات التعليم من جامعة إكسيتر في المملكة المتحدة عام 2016م، ودبلوم قيادة وإدارة الموارد البشرية من كلية لوتن الدولية في بريطانيا عام 2012.

وعمل "البليهد" وكيل عمادة السنة التحضيرية بجامعة حائل منذ 2018م حتى تكليفه لمدير التعليم بحائل، وعضو اللجنة التنفيذية لاستقطاب الكفاءات المتميزة بجامعة حائل منذ 2018م، ورئيس لجنة الاستقطاب في كلية التربية بجامعة حائل منذ 2018م، ورئيس لجنة الاستقطاب في عمادة السنة التحضيرية في جامعة حائل منذ 2019م.

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"البليهد" مديرًا لتعليم حائل
سبق

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف الدكتور منذر بن عبد الله بن إبراهيم البليهد، مديرًا للتعليم بمنطقة حائل، لمدة عام.

و"البليهد" حاصل على الدكتوراه في الفلسفة في التربية تخصص تقنيات التعليم من جامعة إكسيتر في المملكة المتحدة عام 2016م، ودبلوم قيادة وإدارة الموارد البشرية من كلية لوتن الدولية في بريطانيا عام 2012.

وعمل "البليهد" وكيل عمادة السنة التحضيرية بجامعة حائل منذ 2018م حتى تكليفه لمدير التعليم بحائل، وعضو اللجنة التنفيذية لاستقطاب الكفاءات المتميزة بجامعة حائل منذ 2018م، ورئيس لجنة الاستقطاب في كلية التربية بجامعة حائل منذ 2018م، ورئيس لجنة الاستقطاب في عمادة السنة التحضيرية في جامعة حائل منذ 2019م.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:39 PM

"البليهد" مديرًا لتعليم حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف الدكتور منذر بن عبد الله بن إبراهيم البليهد، مديرًا للتعليم بمنطقة حائل، لمدة عام.

و"البليهد" حاصل على الدكتوراه في الفلسفة في التربية تخصص تقنيات التعليم من جامعة إكسيتر في المملكة المتحدة عام 2016م، ودبلوم قيادة وإدارة الموارد البشرية من كلية لوتن الدولية في بريطانيا عام 2012.

وعمل "البليهد" وكيل عمادة السنة التحضيرية بجامعة حائل منذ 2018م حتى تكليفه لمدير التعليم بحائل، وعضو اللجنة التنفيذية لاستقطاب الكفاءات المتميزة بجامعة حائل منذ 2018م، ورئيس لجنة الاستقطاب في كلية التربية بجامعة حائل منذ 2018م، ورئيس لجنة الاستقطاب في عمادة السنة التحضيرية في جامعة حائل منذ 2019م.

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