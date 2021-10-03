"جوجل" توقف تقنية جوهرية في متجرها الإلكتروني لحماية حسابات المستخدمين

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية وقف تقنية جوهرية في متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي"، من أجل حماية حسابات المستخدمين المصرفية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن جوجل قررت وقف خدمة ربط حسابات جوجل بلاي بالحسابات المصرفية للمستخدمين، لتوفير حماية أكبر لمستخدميها.

ومن المفترض أن تتيح تلك الخدمة للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية مع البنوك التقليدية على حساب "جوجل بلاي" للاستفادة من شراء مختلف التطبيقات والخدمات.

وذكرت "جوجل" أن هذا المشروع كان يدخلها في منافسة مباشرة مع البنوك التقليدية، وتوجد عليه محاذير عديدة بشان أمان المستخدمين، لذلك قررت وقف المشروع الذي كانت تطلق عليه "بليكس".

وبدلاً من ذلك المشروع، قررت جوجل أن تدخل في شراكة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية، التي كانت ستوفر حسابات بدون رسوم شهرية أو رسوم سحب على المكشوف وحد أدنى من الأرصدة.

وأبرز تلك المؤسسات المالية التي دخلت معها "جوجل" في شراكة هي مؤسسة "سيتي بنك" و"إس إي إف سي يو"، التي ستمكّن المستخدمين من تنفيذ التحويلات التلقائية عبر متجر "جوجل بلاي".

وأفادت "جوجل" بأنها لا تزال تعتقد أن هناك طلباً من المستهلكين على طرق أبسط للدفع مقابل الأشياء أثناء التسوّق عبر الإنترنت، لكنها ستركز الآن على "تقديم التمكين الرقمي للبنوك وغيرها من الخدمات المالية.. مقدمو الخدمات بدلاً من أن نعمل كمزوّد لهذه الخدمات".