"المهجري" تحتفل بعقد قران "محمد" بصامطة

احتفل أبناء عواجي بن علي أحمد المهجري بعقد قران الشاب محمد بن علي عواجي المهجري على كريمة جابر بن محمد جبيع المدخلي في حي الركوبة شرق صامطة بحضور الأهل والأصدقاء والزملاء والشخصيات العامة ورجال الأعمال.
احتفل أبناء عواجي بن علي أحمد المهجري بعقد قران الشاب محمد بن علي عواجي المهجري على كريمة جابر بن محمد جبيع المدخلي في حي الركوبة شرق صامطة بحضور الأهل والأصدقاء والزملاء والشخصيات العامة ورجال الأعمال.
احتفل أبناء عواجي بن علي أحمد المهجري بعقد قران الشاب محمد بن علي عواجي المهجري على كريمة جابر بن محمد جبيع المدخلي في حي الركوبة شرق صامطة بحضور الأهل والأصدقاء والزملاء والشخصيات العامة ورجال الأعمال.
احتفل أبناء عواجي بن علي أحمد المهجري بعقد قران الشاب محمد بن علي عواجي المهجري على كريمة جابر بن محمد جبيع المدخلي في حي الركوبة شرق صامطة بحضور الأهل والأصدقاء والزملاء والشخصيات العامة ورجال الأعمال.