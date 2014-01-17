أمانة الطائف تنجز 8 آلاف مهمة عمل لتحسين المشهد الحضري

شملت أكثر من 100 حيّ عبر أكثر من 40 فرقة ميدانية مختصة

تمكنت أمانة الطائف من إنجاز أكثر من ثمانية آلاف مهمة عمل في مجال إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وعملت الفرق الميدانية على رصد المواقع التي تحتاج إلى معالجة، وتحديد آلية المعالجة، والفترة الزمنية المحددة، مع مراعاة المكان والبيئة المحيطة.

وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال معالجة التشوه البصري شملت إزالة اللوحات العشوائية واللوحات الدعائية المخالفة، وإزالة المخلفات الصلبة والمتروكات، وذلك بالأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، وتشمل خطة العمل أكثر من 100 حيّ، وتمت معالجة أوجه التشوه البصري بها من خلال فرق عمل متخصصة تجاوزت 40 فرقة ميدانية.

وبينت الأمانة أنها عالجت جميع البلاغات الواردة والمتعلقة بتحسين المشهد الحضري، عبر تطبيق بلدي، وهاتف العمليات الموحد 940، كما تم معالجة البلاغات الواردة كافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتواصل مع الجمهور بشكل فوري؛ لضمان الإنجاز وبالتالي راحة الأهالي وتحقيق مطالبهم.