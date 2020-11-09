"التعاون الإسلامي" تشيد بيقظة التحالف وتدميره "درون" حوثية مفخخة

"العثيمين" يؤكد إدانة المنظمة للمحاولات العدوانية الفاشلة للمليشيات

أشادت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" في الأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين عن إدانة المنظمة استمرار المحاولات العدوانية الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.