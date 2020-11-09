النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 392 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 402 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التعاون الإسلامي" تشيد بيقظة التحالف وتدميره "درون" حوثية مفخخة

"العثيمين" يؤكد إدانة المنظمة للمحاولات العدوانية الفاشلة للمليشيات

أشادت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" في الأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين عن إدانة المنظمة استمرار المحاولات العدوانية الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي" تشيد بيقظة التحالف وتدميره "درون" حوثية مفخخة
سبق

أشادت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" في الأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين عن إدانة المنظمة استمرار المحاولات العدوانية الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
03:20 PM

"التعاون الإسلامي" تشيد بيقظة التحالف وتدميره "درون" حوثية مفخخة

"العثيمين" يؤكد إدانة المنظمة للمحاولات العدوانية الفاشلة للمليشيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
555

أشادت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" في الأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين عن إدانة المنظمة استمرار المحاولات العدوانية الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,952
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,105
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,142

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة