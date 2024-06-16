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9 آلاف طالب بجامعة جازان يواصلون دراستهم للفصل الصيفي عن بُعد

تلقوا أكثر من 3 آلاف محاضرة منذ بداية "صيفي"

يواصل أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان دراستهم للفصل الصيفي عن بعد، وسط خدمات تقنية متقدمة وفرتها الجامعة من خلال نظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وتعد امتداداً لنجاح الجامعة في التحول للتعليم الإلكتروني خلال الفصل الدراسي الثاني الذي انتهى باختتام أكثر من 45 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي عبر منظومة التعليم الإلكتروني "البلاك بورد" بعد تفشي جائحة كورونا.

وأوضح رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن عدد المحاضرات خلال الأسبوعيين الماضيين من الفصل الصيفي بلغت 3.115 محاضرة تم تقديمها من خلال الصول الافتراضية، كما بلغ إجمالي عدد الساعات لجميع المحاضرات منذ بداية الفصل الصيفي أكثر من 8.400 ساعة تدريسية، وبلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 132.673 ملفاً، وقدّم "القحطاني" شكره لـ205 من أساتذة الجامعة القائمين على تدريس طلبة الجامعة خلال الفصل الصيفي.

وأشاد رئيس الجامعة بمتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، لكل الخطط والبرامج بما يحقق مصلحة الطلبة؛ لإكمال مسيرتهم الجامعية والتسهيل عليهم مع مراعاة تحقيق الجودة في مختلف المجالات، منوهاً بحرص طلبة الجامعة وتفانيهم في مسيرتهم الجامعية، ومقدماً شكره لأولياء أمورهم على دعمهم ومشاركتهم في صناعة التميز والنجاح، ولوكالات وعمادات الجامعة المعنية والكليات على ما يبذله منسوبوها من عمل دؤوب لخدمة الطلبة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

جامعة جازان نظام التعليم الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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9 آلاف طالب بجامعة جازان يواصلون دراستهم للفصل الصيفي عن بُعد
سبق

يواصل أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان دراستهم للفصل الصيفي عن بعد، وسط خدمات تقنية متقدمة وفرتها الجامعة من خلال نظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وتعد امتداداً لنجاح الجامعة في التحول للتعليم الإلكتروني خلال الفصل الدراسي الثاني الذي انتهى باختتام أكثر من 45 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي عبر منظومة التعليم الإلكتروني "البلاك بورد" بعد تفشي جائحة كورونا.

وأوضح رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن عدد المحاضرات خلال الأسبوعيين الماضيين من الفصل الصيفي بلغت 3.115 محاضرة تم تقديمها من خلال الصول الافتراضية، كما بلغ إجمالي عدد الساعات لجميع المحاضرات منذ بداية الفصل الصيفي أكثر من 8.400 ساعة تدريسية، وبلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 132.673 ملفاً، وقدّم "القحطاني" شكره لـ205 من أساتذة الجامعة القائمين على تدريس طلبة الجامعة خلال الفصل الصيفي.

وأشاد رئيس الجامعة بمتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، لكل الخطط والبرامج بما يحقق مصلحة الطلبة؛ لإكمال مسيرتهم الجامعية والتسهيل عليهم مع مراعاة تحقيق الجودة في مختلف المجالات، منوهاً بحرص طلبة الجامعة وتفانيهم في مسيرتهم الجامعية، ومقدماً شكره لأولياء أمورهم على دعمهم ومشاركتهم في صناعة التميز والنجاح، ولوكالات وعمادات الجامعة المعنية والكليات على ما يبذله منسوبوها من عمل دؤوب لخدمة الطلبة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
03:12 PM

9 آلاف طالب بجامعة جازان يواصلون دراستهم للفصل الصيفي عن بُعد

تلقوا أكثر من 3 آلاف محاضرة منذ بداية "صيفي"

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فهد كاملي - جازان
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يواصل أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان دراستهم للفصل الصيفي عن بعد، وسط خدمات تقنية متقدمة وفرتها الجامعة من خلال نظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وتعد امتداداً لنجاح الجامعة في التحول للتعليم الإلكتروني خلال الفصل الدراسي الثاني الذي انتهى باختتام أكثر من 45 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي عبر منظومة التعليم الإلكتروني "البلاك بورد" بعد تفشي جائحة كورونا.

وأوضح رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن عدد المحاضرات خلال الأسبوعيين الماضيين من الفصل الصيفي بلغت 3.115 محاضرة تم تقديمها من خلال الصول الافتراضية، كما بلغ إجمالي عدد الساعات لجميع المحاضرات منذ بداية الفصل الصيفي أكثر من 8.400 ساعة تدريسية، وبلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 132.673 ملفاً، وقدّم "القحطاني" شكره لـ205 من أساتذة الجامعة القائمين على تدريس طلبة الجامعة خلال الفصل الصيفي.

وأشاد رئيس الجامعة بمتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، لكل الخطط والبرامج بما يحقق مصلحة الطلبة؛ لإكمال مسيرتهم الجامعية والتسهيل عليهم مع مراعاة تحقيق الجودة في مختلف المجالات، منوهاً بحرص طلبة الجامعة وتفانيهم في مسيرتهم الجامعية، ومقدماً شكره لأولياء أمورهم على دعمهم ومشاركتهم في صناعة التميز والنجاح، ولوكالات وعمادات الجامعة المعنية والكليات على ما يبذله منسوبوها من عمل دؤوب لخدمة الطلبة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

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