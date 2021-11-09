النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بموافقة الملك.. إقامة ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور

يتضمن 20 ورقة عمل ستكون مقسمة على أربع جلسات

تستعد الجمعية التاريخية السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بمحافظة القنفذة لإنهاء كافة الترتيبات لإقامة الملتقى العلمي "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور" الذي يحظى بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- خلال الفترة من 3-4-5/ 1443/5.

وأوضح المشرف العام على الجمعية السعودية التاريخية فرع منطقة مكة المكرمة الأمين العام للملتقى العلمي الدكتور فهد المالكي تاريخ، أن الجمعية التاريخية السعودية اعتادت تغطية مناطق ومحافظات المملكة، وكانت البداية للملتقى بالمناطق الرئيسية، وبعد ذلك جاء دور المحافظات ووقع الاختيار على محافظة القنفذة ذات العراقة والأصالة والتاريخ عبر الزمان لاستضافة الملتقى العلمي.

وأشار المالكي إلى أن هناك مشاركات لأكثر من خمسين ورقة عمل تمت تصفيتها إلى ست وعشرين ورقة عمل وبحثًا، وسيقدم في الملتقى عشرون بحثًا ستكون مقسمة على أربع جلسات تعقد خلال الملتقى؛ جلستان في اليوم الأول، وجلستان في اليوم الثاني. كما سيشهد اليوم الأول الجلسة الافتتاحية، بالإضافة إلى عدد من المشاركات وعرض وثائقي وعدد من المعارض المصاحبة عن القنفذة عبر العصور.

ومن جهة أخرى أكد رئيس مجلس جمعية حفظ التراث بمحافظة القنفذة إبراهيم بن علي الفقيه، أن جمعية حفظ التراث بالقنفذة تابعت كافة مراحل إقامة ملتقى تاريخ القنفذة وحضارتها منذ أن كانت فكرة رائدة من فرع الجمعية التاريخية بجامعة أم القرى برئاسة رئيسها الدكتور فهد المالكي، ونائب الرئيس الدكتورة هالة المطيري اللذين تابعا الإجراءات الرسمية للملتقى حتى توجت بموافقة المقام السامي على إقامة الملتقى والمعارض المصاحبة.

ولفت إلى أن الملتقى حظي باهتمام مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الذي وجه باتخاذ كافة الإجراءات لإقامة الملتقى، وبمتابعة من محافظ القنفذة الذي وجه جميع الإدارات الحكومية بالمشاركة في المعارض المصاحبة والتعاون مع الجهات المنفذة للملتقى واتخاذ كافة الخطوات والترتيبات اللازمة لتنظيم أعمال الملتقى على أكمل وجه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بموافقة الملك.. إقامة ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور
سبق

تستعد الجمعية التاريخية السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بمحافظة القنفذة لإنهاء كافة الترتيبات لإقامة الملتقى العلمي "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور" الذي يحظى بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- خلال الفترة من 3-4-5/ 1443/5.

وأوضح المشرف العام على الجمعية السعودية التاريخية فرع منطقة مكة المكرمة الأمين العام للملتقى العلمي الدكتور فهد المالكي تاريخ، أن الجمعية التاريخية السعودية اعتادت تغطية مناطق ومحافظات المملكة، وكانت البداية للملتقى بالمناطق الرئيسية، وبعد ذلك جاء دور المحافظات ووقع الاختيار على محافظة القنفذة ذات العراقة والأصالة والتاريخ عبر الزمان لاستضافة الملتقى العلمي.

وأشار المالكي إلى أن هناك مشاركات لأكثر من خمسين ورقة عمل تمت تصفيتها إلى ست وعشرين ورقة عمل وبحثًا، وسيقدم في الملتقى عشرون بحثًا ستكون مقسمة على أربع جلسات تعقد خلال الملتقى؛ جلستان في اليوم الأول، وجلستان في اليوم الثاني. كما سيشهد اليوم الأول الجلسة الافتتاحية، بالإضافة إلى عدد من المشاركات وعرض وثائقي وعدد من المعارض المصاحبة عن القنفذة عبر العصور.

ومن جهة أخرى أكد رئيس مجلس جمعية حفظ التراث بمحافظة القنفذة إبراهيم بن علي الفقيه، أن جمعية حفظ التراث بالقنفذة تابعت كافة مراحل إقامة ملتقى تاريخ القنفذة وحضارتها منذ أن كانت فكرة رائدة من فرع الجمعية التاريخية بجامعة أم القرى برئاسة رئيسها الدكتور فهد المالكي، ونائب الرئيس الدكتورة هالة المطيري اللذين تابعا الإجراءات الرسمية للملتقى حتى توجت بموافقة المقام السامي على إقامة الملتقى والمعارض المصاحبة.

ولفت إلى أن الملتقى حظي باهتمام مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الذي وجه باتخاذ كافة الإجراءات لإقامة الملتقى، وبمتابعة من محافظ القنفذة الذي وجه جميع الإدارات الحكومية بالمشاركة في المعارض المصاحبة والتعاون مع الجهات المنفذة للملتقى واتخاذ كافة الخطوات والترتيبات اللازمة لتنظيم أعمال الملتقى على أكمل وجه.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
05:25 PM

بموافقة الملك.. إقامة ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور

يتضمن 20 ورقة عمل ستكون مقسمة على أربع جلسات

A A A
حسن العيسي - القنفذة
1
3,693

تستعد الجمعية التاريخية السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بمحافظة القنفذة لإنهاء كافة الترتيبات لإقامة الملتقى العلمي "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور" الذي يحظى بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- خلال الفترة من 3-4-5/ 1443/5.

وأوضح المشرف العام على الجمعية السعودية التاريخية فرع منطقة مكة المكرمة الأمين العام للملتقى العلمي الدكتور فهد المالكي تاريخ، أن الجمعية التاريخية السعودية اعتادت تغطية مناطق ومحافظات المملكة، وكانت البداية للملتقى بالمناطق الرئيسية، وبعد ذلك جاء دور المحافظات ووقع الاختيار على محافظة القنفذة ذات العراقة والأصالة والتاريخ عبر الزمان لاستضافة الملتقى العلمي.

وأشار المالكي إلى أن هناك مشاركات لأكثر من خمسين ورقة عمل تمت تصفيتها إلى ست وعشرين ورقة عمل وبحثًا، وسيقدم في الملتقى عشرون بحثًا ستكون مقسمة على أربع جلسات تعقد خلال الملتقى؛ جلستان في اليوم الأول، وجلستان في اليوم الثاني. كما سيشهد اليوم الأول الجلسة الافتتاحية، بالإضافة إلى عدد من المشاركات وعرض وثائقي وعدد من المعارض المصاحبة عن القنفذة عبر العصور.

ومن جهة أخرى أكد رئيس مجلس جمعية حفظ التراث بمحافظة القنفذة إبراهيم بن علي الفقيه، أن جمعية حفظ التراث بالقنفذة تابعت كافة مراحل إقامة ملتقى تاريخ القنفذة وحضارتها منذ أن كانت فكرة رائدة من فرع الجمعية التاريخية بجامعة أم القرى برئاسة رئيسها الدكتور فهد المالكي، ونائب الرئيس الدكتورة هالة المطيري اللذين تابعا الإجراءات الرسمية للملتقى حتى توجت بموافقة المقام السامي على إقامة الملتقى والمعارض المصاحبة.

ولفت إلى أن الملتقى حظي باهتمام مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الذي وجه باتخاذ كافة الإجراءات لإقامة الملتقى، وبمتابعة من محافظ القنفذة الذي وجه جميع الإدارات الحكومية بالمشاركة في المعارض المصاحبة والتعاون مع الجهات المنفذة للملتقى واتخاذ كافة الخطوات والترتيبات اللازمة لتنظيم أعمال الملتقى على أكمل وجه.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة