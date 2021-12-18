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اليحيى يكشف عن 4 خدمات إلكترونية جديدة لـ "الجوازات": دشّنها وزير الداخلية

منها استعلام رقم الحدود و"تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمَن هم خارج المملكة"

قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ إن خدمات الجوازات الإلكترونية التي دشّنها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، أمس الأول, تأتي في إطار استكمال تقديم جميع الخدمات للمواطن والمقيم عبر بوابة وزارة الداخلية "أبشر".

وأوضح مدير عام الجوازات، أن الخدمات الإلكترونية للجوازات ذات الأهمية لشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، اشتملت على:

- خدمات المستثمر الأجنبي: تتيح للمستثمر الأجنبي تنفيذ خدمة إصدار تأِشيرة الخروج والعودة وتجديد "هوية مقيم" وتحديث معلومات جواز السفر له ولمرافقيه.

- خدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة التي تمكّن حامل الإقامة المميزة من تنفيذ خدمات الجوازات الخاصة به عبر منصة "أبشر": إصدار تأشيرة الخروج والعودة, وتحديث معلومات الجواز.

- خدمة الاستعلام عن رقم الحدود: تتيح هذه الخدمة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود آلياً دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات أو منافذ الدخول.

- خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمَن هم خارج المملكة: تتيح تنفيذ عملية تمديد تأشيرة الخروج والعودة آلياً للعمالة الموجودة خارج المملكة من خلال منصة "أبشر" الإلكترونية.

وأكّد اللواء سليمان اليحيى؛ حرص وزير الداخلية، على ضرورة الإسراع في استكمال التحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها الجوازات، مشيراً إلى أن الجوازات تبذل كل الجهود في سبيل جودة الخدمات التي تفخر بتقديمها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني لكل المستفيدين، وتعمل على طرح عديد من الخدمات الإلكترونية في القريب العاجل تسهيلاً على المواطنين والمقيمين دون الحاجة إلى مراجعة إدارات وشعب الجوازات.

الإدارة العامة للجوازات وزير الداخلية خدمات الجوازات الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليحيى يكشف عن 4 خدمات إلكترونية جديدة لـ "الجوازات": دشّنها وزير الداخلية
سبق

قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ إن خدمات الجوازات الإلكترونية التي دشّنها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، أمس الأول, تأتي في إطار استكمال تقديم جميع الخدمات للمواطن والمقيم عبر بوابة وزارة الداخلية "أبشر".

وأوضح مدير عام الجوازات، أن الخدمات الإلكترونية للجوازات ذات الأهمية لشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، اشتملت على:

- خدمات المستثمر الأجنبي: تتيح للمستثمر الأجنبي تنفيذ خدمة إصدار تأِشيرة الخروج والعودة وتجديد "هوية مقيم" وتحديث معلومات جواز السفر له ولمرافقيه.

- خدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة التي تمكّن حامل الإقامة المميزة من تنفيذ خدمات الجوازات الخاصة به عبر منصة "أبشر": إصدار تأشيرة الخروج والعودة, وتحديث معلومات الجواز.

- خدمة الاستعلام عن رقم الحدود: تتيح هذه الخدمة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود آلياً دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات أو منافذ الدخول.

- خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمَن هم خارج المملكة: تتيح تنفيذ عملية تمديد تأشيرة الخروج والعودة آلياً للعمالة الموجودة خارج المملكة من خلال منصة "أبشر" الإلكترونية.

وأكّد اللواء سليمان اليحيى؛ حرص وزير الداخلية، على ضرورة الإسراع في استكمال التحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها الجوازات، مشيراً إلى أن الجوازات تبذل كل الجهود في سبيل جودة الخدمات التي تفخر بتقديمها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني لكل المستفيدين، وتعمل على طرح عديد من الخدمات الإلكترونية في القريب العاجل تسهيلاً على المواطنين والمقيمين دون الحاجة إلى مراجعة إدارات وشعب الجوازات.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
09:40 AM

اليحيى يكشف عن 4 خدمات إلكترونية جديدة لـ "الجوازات": دشّنها وزير الداخلية

منها استعلام رقم الحدود و"تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمَن هم خارج المملكة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ إن خدمات الجوازات الإلكترونية التي دشّنها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، أمس الأول, تأتي في إطار استكمال تقديم جميع الخدمات للمواطن والمقيم عبر بوابة وزارة الداخلية "أبشر".

وأوضح مدير عام الجوازات، أن الخدمات الإلكترونية للجوازات ذات الأهمية لشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، اشتملت على:

- خدمات المستثمر الأجنبي: تتيح للمستثمر الأجنبي تنفيذ خدمة إصدار تأِشيرة الخروج والعودة وتجديد "هوية مقيم" وتحديث معلومات جواز السفر له ولمرافقيه.

- خدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة التي تمكّن حامل الإقامة المميزة من تنفيذ خدمات الجوازات الخاصة به عبر منصة "أبشر": إصدار تأشيرة الخروج والعودة, وتحديث معلومات الجواز.

- خدمة الاستعلام عن رقم الحدود: تتيح هذه الخدمة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود آلياً دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات أو منافذ الدخول.

- خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمَن هم خارج المملكة: تتيح تنفيذ عملية تمديد تأشيرة الخروج والعودة آلياً للعمالة الموجودة خارج المملكة من خلال منصة "أبشر" الإلكترونية.

وأكّد اللواء سليمان اليحيى؛ حرص وزير الداخلية، على ضرورة الإسراع في استكمال التحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها الجوازات، مشيراً إلى أن الجوازات تبذل كل الجهود في سبيل جودة الخدمات التي تفخر بتقديمها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني لكل المستفيدين، وتعمل على طرح عديد من الخدمات الإلكترونية في القريب العاجل تسهيلاً على المواطنين والمقيمين دون الحاجة إلى مراجعة إدارات وشعب الجوازات.

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