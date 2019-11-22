النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برنامج الرعاية والتأهيل في سجن المباحث يعيد تأهيل الشاب "حسن العجاج"

بعد تورطه في التحريض والعنف تحول إلى توزيع الورود

بعد أن تورط الشاب حسن العجاج في أحداث العنف في "العوامية" قبل 7 سنوات، أسهم برنامج الرعاية والتأهيل في سجن المباحث بتحويله من نشر التحريض إلى توزيع الورود على أبناء المنطقة، منتهيًا به المطاف محترفًا لرياضة "اليوجا".

وروى لبرنامج "إم بي سي في أسبوع" بدايته في التورط بأحداث العنف بقوله: "دخلت في عام 2012 سجن المباحث، بسبب الأحداث التي جرت في المنطقة وقضيت فيه 7 سنوات، وخلالها شاركت في برنامج الرعاية والتأهيل وعلى إثره أطلق سراحي من السجن".

وأضاف: "أنا إنسان أحب الورد، واستفدت من برنامج السجن في تعلم كيفية زراعة الورد وأنواعه في المنطقة، وشرح ذلك للناس"، مشيرًا إلى استفادته خلال فترة سجنه التي استثمرها في الرياضة، ومن البرنامج الذي أعاده إلى جادة الصواب وأصبح إنساناً فعالاً اجتماعيا، وممارسًا لرياضة اليوجا بشكل احترافي على مستوى المنطقة".

وأعرب عن ندمه وأسفه للأحداث التي وقعت في المنطقة، متمنيًا عدم وقوعها مجدداً، ولفت إلى أن عائلته احتضنته بعد خروجه من السجن؛ حيث يعمل موظفًا عقاريًّا ويعمل مع شقيقه في مطعم تملكه أسرته، حامدًا الله على حياته السعيدة والمطمئنة التي يعيشها اليوم.

ويذكر أن برنامج الرعاية والتأهيل لسجناء الأحداث الأمنية في القطيف، انطلق منذ عام 2012، ووصل قوام آخر دفعة فيه لـ27 فردًا، وذلك من مجموع 22 دفعة تم تخريجها إلى الآن، عادوا جميعهم إلى الحياة العامة.

وعرض البرنامج تقريرًا عن مشروع وسط العوامية بالقطيف، الذي كان مخبأ للإرهابين وتفوح منه رائحة الاٍرهاب والبارود، ليصبح اليوم فوّاحًا برائحة الزهور والورود بعد أن تحول إلى مشروع ثقافي وتنموي يستقبل أول مهرجان للزهور في القطيف، فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم بهذا التحول وهذا المشروع الحضاري والتنموي، الذي أعاد الحياة والجمال للمنطقة بعد سنوات من الاٍرهاب والعنف التي شهدتها.

سجن المباحث

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
برنامج الرعاية والتأهيل في سجن المباحث يعيد تأهيل الشاب "حسن العجاج"
سبق

بعد أن تورط الشاب حسن العجاج في أحداث العنف في "العوامية" قبل 7 سنوات، أسهم برنامج الرعاية والتأهيل في سجن المباحث بتحويله من نشر التحريض إلى توزيع الورود على أبناء المنطقة، منتهيًا به المطاف محترفًا لرياضة "اليوجا".

وروى لبرنامج "إم بي سي في أسبوع" بدايته في التورط بأحداث العنف بقوله: "دخلت في عام 2012 سجن المباحث، بسبب الأحداث التي جرت في المنطقة وقضيت فيه 7 سنوات، وخلالها شاركت في برنامج الرعاية والتأهيل وعلى إثره أطلق سراحي من السجن".

وأضاف: "أنا إنسان أحب الورد، واستفدت من برنامج السجن في تعلم كيفية زراعة الورد وأنواعه في المنطقة، وشرح ذلك للناس"، مشيرًا إلى استفادته خلال فترة سجنه التي استثمرها في الرياضة، ومن البرنامج الذي أعاده إلى جادة الصواب وأصبح إنساناً فعالاً اجتماعيا، وممارسًا لرياضة اليوجا بشكل احترافي على مستوى المنطقة".

وأعرب عن ندمه وأسفه للأحداث التي وقعت في المنطقة، متمنيًا عدم وقوعها مجدداً، ولفت إلى أن عائلته احتضنته بعد خروجه من السجن؛ حيث يعمل موظفًا عقاريًّا ويعمل مع شقيقه في مطعم تملكه أسرته، حامدًا الله على حياته السعيدة والمطمئنة التي يعيشها اليوم.

ويذكر أن برنامج الرعاية والتأهيل لسجناء الأحداث الأمنية في القطيف، انطلق منذ عام 2012، ووصل قوام آخر دفعة فيه لـ27 فردًا، وذلك من مجموع 22 دفعة تم تخريجها إلى الآن، عادوا جميعهم إلى الحياة العامة.

وعرض البرنامج تقريرًا عن مشروع وسط العوامية بالقطيف، الذي كان مخبأ للإرهابين وتفوح منه رائحة الاٍرهاب والبارود، ليصبح اليوم فوّاحًا برائحة الزهور والورود بعد أن تحول إلى مشروع ثقافي وتنموي يستقبل أول مهرجان للزهور في القطيف، فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم بهذا التحول وهذا المشروع الحضاري والتنموي، الذي أعاد الحياة والجمال للمنطقة بعد سنوات من الاٍرهاب والعنف التي شهدتها.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
09:58 PM

برنامج الرعاية والتأهيل في سجن المباحث يعيد تأهيل الشاب "حسن العجاج"

بعد تورطه في التحريض والعنف تحول إلى توزيع الورود

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
8,490

بعد أن تورط الشاب حسن العجاج في أحداث العنف في "العوامية" قبل 7 سنوات، أسهم برنامج الرعاية والتأهيل في سجن المباحث بتحويله من نشر التحريض إلى توزيع الورود على أبناء المنطقة، منتهيًا به المطاف محترفًا لرياضة "اليوجا".

وروى لبرنامج "إم بي سي في أسبوع" بدايته في التورط بأحداث العنف بقوله: "دخلت في عام 2012 سجن المباحث، بسبب الأحداث التي جرت في المنطقة وقضيت فيه 7 سنوات، وخلالها شاركت في برنامج الرعاية والتأهيل وعلى إثره أطلق سراحي من السجن".

وأضاف: "أنا إنسان أحب الورد، واستفدت من برنامج السجن في تعلم كيفية زراعة الورد وأنواعه في المنطقة، وشرح ذلك للناس"، مشيرًا إلى استفادته خلال فترة سجنه التي استثمرها في الرياضة، ومن البرنامج الذي أعاده إلى جادة الصواب وأصبح إنساناً فعالاً اجتماعيا، وممارسًا لرياضة اليوجا بشكل احترافي على مستوى المنطقة".

وأعرب عن ندمه وأسفه للأحداث التي وقعت في المنطقة، متمنيًا عدم وقوعها مجدداً، ولفت إلى أن عائلته احتضنته بعد خروجه من السجن؛ حيث يعمل موظفًا عقاريًّا ويعمل مع شقيقه في مطعم تملكه أسرته، حامدًا الله على حياته السعيدة والمطمئنة التي يعيشها اليوم.

ويذكر أن برنامج الرعاية والتأهيل لسجناء الأحداث الأمنية في القطيف، انطلق منذ عام 2012، ووصل قوام آخر دفعة فيه لـ27 فردًا، وذلك من مجموع 22 دفعة تم تخريجها إلى الآن، عادوا جميعهم إلى الحياة العامة.

وعرض البرنامج تقريرًا عن مشروع وسط العوامية بالقطيف، الذي كان مخبأ للإرهابين وتفوح منه رائحة الاٍرهاب والبارود، ليصبح اليوم فوّاحًا برائحة الزهور والورود بعد أن تحول إلى مشروع ثقافي وتنموي يستقبل أول مهرجان للزهور في القطيف، فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم بهذا التحول وهذا المشروع الحضاري والتنموي، الذي أعاد الحياة والجمال للمنطقة بعد سنوات من الاٍرهاب والعنف التي شهدتها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,537
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,913
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,234

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة