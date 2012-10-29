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عملية نادرة ودقيقة ترمم رأس عظمة عضد مواطن بجدة

تفتت مهمل منذ فترة باشره مختصون بمستشفى "المؤسس"

أنهى قسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز، معاناة مواطن في العقد الثالث من العمر كان يعاني من خلع خلفي وكسر متفتت في عظمة العضد ومهمل منذ فترة زمنية.

وكان المريض قد راجع العيادات الخارجية لقسم العظام وبعمل الفحوصات اللازمة للحالة وأخذ الأشعة المقطعية لها قرر الأطباء ضرورة إجراء عملية لاسترجاع الخلع وترميم لرأس العظمة للعضد والأوتار المحيطة به؛ حيث تعتبر هذه العملية من العمليات النادرة في مفصل الكتف.

وتمت العملية بفضل من الله عز وجل؛ حيث يتمتع المريض بحالة جيدة، وغادر المستشفى بصحة وعافية، ويستطيع تحريك العضد والكتف بشكل طبيعي.

يُذكر أن مفصل الكتف أكثر مفاصل الجسم مرونة، وهو الأمر الذي يكسبه إمكانية الحركة في مختلف الاتجاهات، مما يجعله عرضة بشكل كبير للكثير من الإصابات.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عملية نادرة ودقيقة ترمم رأس عظمة عضد مواطن بجدة
سبق

أنهى قسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز، معاناة مواطن في العقد الثالث من العمر كان يعاني من خلع خلفي وكسر متفتت في عظمة العضد ومهمل منذ فترة زمنية.

وكان المريض قد راجع العيادات الخارجية لقسم العظام وبعمل الفحوصات اللازمة للحالة وأخذ الأشعة المقطعية لها قرر الأطباء ضرورة إجراء عملية لاسترجاع الخلع وترميم لرأس العظمة للعضد والأوتار المحيطة به؛ حيث تعتبر هذه العملية من العمليات النادرة في مفصل الكتف.

وتمت العملية بفضل من الله عز وجل؛ حيث يتمتع المريض بحالة جيدة، وغادر المستشفى بصحة وعافية، ويستطيع تحريك العضد والكتف بشكل طبيعي.

يُذكر أن مفصل الكتف أكثر مفاصل الجسم مرونة، وهو الأمر الذي يكسبه إمكانية الحركة في مختلف الاتجاهات، مما يجعله عرضة بشكل كبير للكثير من الإصابات.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
10:50 AM

عملية نادرة ودقيقة ترمم رأس عظمة عضد مواطن بجدة

تفتت مهمل منذ فترة باشره مختصون بمستشفى "المؤسس"

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محمد حضاض - جدة
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أنهى قسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز، معاناة مواطن في العقد الثالث من العمر كان يعاني من خلع خلفي وكسر متفتت في عظمة العضد ومهمل منذ فترة زمنية.

وكان المريض قد راجع العيادات الخارجية لقسم العظام وبعمل الفحوصات اللازمة للحالة وأخذ الأشعة المقطعية لها قرر الأطباء ضرورة إجراء عملية لاسترجاع الخلع وترميم لرأس العظمة للعضد والأوتار المحيطة به؛ حيث تعتبر هذه العملية من العمليات النادرة في مفصل الكتف.

وتمت العملية بفضل من الله عز وجل؛ حيث يتمتع المريض بحالة جيدة، وغادر المستشفى بصحة وعافية، ويستطيع تحريك العضد والكتف بشكل طبيعي.

يُذكر أن مفصل الكتف أكثر مفاصل الجسم مرونة، وهو الأمر الذي يكسبه إمكانية الحركة في مختلف الاتجاهات، مما يجعله عرضة بشكل كبير للكثير من الإصابات.

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