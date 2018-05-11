النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفارة السعودية في باكستان تسهل إجراءات عودة مجموعة من المواطنين العالقين

عبّروا عن سعادتهم بالعودة إلى الوطن وشكرهم للحكومة على ما تقدمه من جهود

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -والمتابعة المستمرة من وزير الخارجية قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان بإجلاء مجموعة من المواطنين العالقين لدى باكستان وتسهيل عودتهم إلى المملكة فقد تم تيسير أولى الرحلات عبر مطار إسلام آباد الدولي.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في تقرير لقناة "الإخبارية" حول عودة المواطنين إلى المملكة، حيث تحدث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان السفير نواف المالكي بالقول: "أتشرف نيابةً عن زملائي في السفارة ونيابةً عن المواطنين العائدين إلى أن أتقدم بجزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد ولوزير الخارجية على التوجيه المستمر داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان".

وأضاف "المالكي": حرصت السفارة على التواصل مع المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة إلى المملكة وقدمت لهم كل التسهيلات قبل الإجلاء عبر الرحلة الخاصة للخطوط السعودية.

وشكر أحد المواطنين العائدين حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تقديم كل التسهيلات للمواطنين العائدين في أنحاء العالم، وعبّر عن سعادته بعودته للوطن، مؤكدًا أن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين في داخل المملكة وخارجها لجهود عظيمة وكبيرة.

وعبّر مواطن آخر عن شعوره الرائع وهو يعود إلى أرض الوطن ودعا الله سبحانه وتعالى أن يزيل جائحة كورونا بأسرع وقت وأن يحفظ المملكة.

باكستان سفارة السعودية لدى باكستان مطار إسلام أباد الدولي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفارة السعودية في باكستان تسهل إجراءات عودة مجموعة من المواطنين العالقين
سبق

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -والمتابعة المستمرة من وزير الخارجية قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان بإجلاء مجموعة من المواطنين العالقين لدى باكستان وتسهيل عودتهم إلى المملكة فقد تم تيسير أولى الرحلات عبر مطار إسلام آباد الدولي.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في تقرير لقناة "الإخبارية" حول عودة المواطنين إلى المملكة، حيث تحدث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان السفير نواف المالكي بالقول: "أتشرف نيابةً عن زملائي في السفارة ونيابةً عن المواطنين العائدين إلى أن أتقدم بجزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد ولوزير الخارجية على التوجيه المستمر داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان".

وأضاف "المالكي": حرصت السفارة على التواصل مع المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة إلى المملكة وقدمت لهم كل التسهيلات قبل الإجلاء عبر الرحلة الخاصة للخطوط السعودية.

وشكر أحد المواطنين العائدين حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تقديم كل التسهيلات للمواطنين العائدين في أنحاء العالم، وعبّر عن سعادته بعودته للوطن، مؤكدًا أن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين في داخل المملكة وخارجها لجهود عظيمة وكبيرة.

وعبّر مواطن آخر عن شعوره الرائع وهو يعود إلى أرض الوطن ودعا الله سبحانه وتعالى أن يزيل جائحة كورونا بأسرع وقت وأن يحفظ المملكة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:47 PM

السفارة السعودية في باكستان تسهل إجراءات عودة مجموعة من المواطنين العالقين

عبّروا عن سعادتهم بالعودة إلى الوطن وشكرهم للحكومة على ما تقدمه من جهود

A A A
يوسف سفر - الرياض
2
1,215

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -والمتابعة المستمرة من وزير الخارجية قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان بإجلاء مجموعة من المواطنين العالقين لدى باكستان وتسهيل عودتهم إلى المملكة فقد تم تيسير أولى الرحلات عبر مطار إسلام آباد الدولي.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في تقرير لقناة "الإخبارية" حول عودة المواطنين إلى المملكة، حيث تحدث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان السفير نواف المالكي بالقول: "أتشرف نيابةً عن زملائي في السفارة ونيابةً عن المواطنين العائدين إلى أن أتقدم بجزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد ولوزير الخارجية على التوجيه المستمر داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان".

وأضاف "المالكي": حرصت السفارة على التواصل مع المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة إلى المملكة وقدمت لهم كل التسهيلات قبل الإجلاء عبر الرحلة الخاصة للخطوط السعودية.

وشكر أحد المواطنين العائدين حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تقديم كل التسهيلات للمواطنين العائدين في أنحاء العالم، وعبّر عن سعادته بعودته للوطن، مؤكدًا أن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين في داخل المملكة وخارجها لجهود عظيمة وكبيرة.

وعبّر مواطن آخر عن شعوره الرائع وهو يعود إلى أرض الوطن ودعا الله سبحانه وتعالى أن يزيل جائحة كورونا بأسرع وقت وأن يحفظ المملكة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,070
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,331
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,236

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة