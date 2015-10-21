"فلكية جدة": قمر ربيع الأول يكتمل بدرًا اليوم بالتزامن مع ذروة "الجباريات"

"أبو زاهرة": هو الأول في فصل الخريف وسيزين السماء طوال الليل

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن قمر شهر ربيع الأول، سيكتمل بدرًا اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، وسيزين السماء طوال الليل بالتزامن مع ذروة تساقط شهب الجباريات، وهو أول بدر في فصل الخريف.

وأضاف أبو زاهرة: بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدر طوال الليل؛ ولكن علميًّا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر فيها بزاوية 180 درجة من الشمس، وسيحدث ذلك عند الساعة 05:56 مساءً بتوقيت السعودية (02:56 مساءً بتوقيت غرينتش)، ويكون قد قَطَع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.

ولفت إلى أن القمر سيشرق فوق الأفق الشرقي (الشمال الشرقي) بعد غروب الشمس، وسيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًّا ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه صغيرًا، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.

وأشار إلى أن اللون الوردي أو البرتقالي الذي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه، بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا؛ حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر؛ بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا؛ وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وأكمل: يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسيغرب في الأفق الغربي مع شروق شمس الخميس.

ويعتبر هذا التوقيت من الشهر القمري مثاليًّا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير، خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس؛ وفق أبو زاهرة.

ولفت إلى أن تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويُعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين، وتعتبر فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعًا.

وتابع: خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا حوالى الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهَدًا فقط في السماء وقت الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل لمرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.