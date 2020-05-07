النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضمن برنامج تفطير الصائمين.. "الإسلامية" توزع ٤ آلاف سلة غذائية في تايلاند

"الفارس": لفتة كريمة من خادم الحرمين للتواصل مع إخوانه المسلمين في 18 دولة برمضان

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سفارة المملكة في بانكوك؛ حفل تدشين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، اليوم الخميس بمقر ‏مكتب شيخ الإسلام في بانكوك بمملكة تايلاند.

وتفصيلًا.. حضر مراسم التدشين القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة خالد بن ناصر الفارس، والمستشار الإسلامي الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي، وفضيلة مدير مكتب شيخ الإسلام مبروك بون مالوت، وفضيلة رئيس المجلس الإسلامي في بانكوك الشيخ أرون بون شوم، وعدد من أئمة المساجد ورؤساء الجمعيات وعدد من الإعلاميين.

وأكد "الفارس" أن هذا البرنامج يعدّ لفتة كريمة يتواصل بها خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه المسلمين في شهر ‏العطاء، والذي يقام في 18 دولة حول العالم من بينها مملكة تايلاند‏، منوهًا إلى الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة في وزارة الشؤون ‏الإسلامية في تنفيذ هذا البرنامج المبارك،‏ عبر مكتب المستشار الإسلامي في السفارة وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية، والذي يلقى ترحيبًا وتقديرًا من المسلمين في تايلاند.‏

وقدّم مدير مكتب شيخ الإسلام ورئيس المجلس الإسلامي في بانكوك، وعدد من الأئمة؛ وافر الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين؛ على جهودهما الخيرة وأعمالهما المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين، وخصوصًا في مثل هذا الشهر الكريم من تفطيرٍ للصائمين وتوزيع التمور وإرسال المصاحف الشريفة إلى جميع دول العالم.

فيما قال المستشار الإسلامي الدكتور الحمودي: إن ‏البرنامج يحظى بمتابعة وإشراف مباشر من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، موضحًا أنه سيتم توزيع ٤٠٠٠ سلة غذائية تكفي لأكثر من ٣٠ ألف صائم موزعة على جميع ولايات تايلاند، وخاصة الولايات الجنوبية لكثافة المسلمين فيها، والتي سيوزع فيها قرابة ٢٥٠٠ سلة غذائية، كما سيوزع ١٠٠٠ سله على العاصمة بانكوك وضواحيها، و٢٥٠ سلة على المسلمين في الشمال، ومثلها في منطقة ايسان في الشرق.

وأشار الدكتور يوسف الحمود إلى أنه سيتم توزيع هذه السلال بالتنسيق مع المجالس الإسلامية التابعة لمكتب شيخ الإسلام في جميع الولايات، وفق الإجراءات الاحترازية التي تعمل الوزارة على الأخذ بها بالتعاون مع مختلف الدول التي ينفذ بها البرنامج.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سفارة المملكة في بانكوك تفطير الصائمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضمن برنامج تفطير الصائمين.. "الإسلامية" توزع ٤ آلاف سلة غذائية في تايلاند
سبق

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سفارة المملكة في بانكوك؛ حفل تدشين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، اليوم الخميس بمقر ‏مكتب شيخ الإسلام في بانكوك بمملكة تايلاند.

وتفصيلًا.. حضر مراسم التدشين القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة خالد بن ناصر الفارس، والمستشار الإسلامي الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي، وفضيلة مدير مكتب شيخ الإسلام مبروك بون مالوت، وفضيلة رئيس المجلس الإسلامي في بانكوك الشيخ أرون بون شوم، وعدد من أئمة المساجد ورؤساء الجمعيات وعدد من الإعلاميين.

وأكد "الفارس" أن هذا البرنامج يعدّ لفتة كريمة يتواصل بها خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه المسلمين في شهر ‏العطاء، والذي يقام في 18 دولة حول العالم من بينها مملكة تايلاند‏، منوهًا إلى الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة في وزارة الشؤون ‏الإسلامية في تنفيذ هذا البرنامج المبارك،‏ عبر مكتب المستشار الإسلامي في السفارة وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية، والذي يلقى ترحيبًا وتقديرًا من المسلمين في تايلاند.‏

وقدّم مدير مكتب شيخ الإسلام ورئيس المجلس الإسلامي في بانكوك، وعدد من الأئمة؛ وافر الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين؛ على جهودهما الخيرة وأعمالهما المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين، وخصوصًا في مثل هذا الشهر الكريم من تفطيرٍ للصائمين وتوزيع التمور وإرسال المصاحف الشريفة إلى جميع دول العالم.

فيما قال المستشار الإسلامي الدكتور الحمودي: إن ‏البرنامج يحظى بمتابعة وإشراف مباشر من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، موضحًا أنه سيتم توزيع ٤٠٠٠ سلة غذائية تكفي لأكثر من ٣٠ ألف صائم موزعة على جميع ولايات تايلاند، وخاصة الولايات الجنوبية لكثافة المسلمين فيها، والتي سيوزع فيها قرابة ٢٥٠٠ سلة غذائية، كما سيوزع ١٠٠٠ سله على العاصمة بانكوك وضواحيها، و٢٥٠ سلة على المسلمين في الشمال، ومثلها في منطقة ايسان في الشرق.

وأشار الدكتور يوسف الحمود إلى أنه سيتم توزيع هذه السلال بالتنسيق مع المجالس الإسلامية التابعة لمكتب شيخ الإسلام في جميع الولايات، وفق الإجراءات الاحترازية التي تعمل الوزارة على الأخذ بها بالتعاون مع مختلف الدول التي ينفذ بها البرنامج.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
09:52 PM

ضمن برنامج تفطير الصائمين.. "الإسلامية" توزع ٤ آلاف سلة غذائية في تايلاند

"الفارس": لفتة كريمة من خادم الحرمين للتواصل مع إخوانه المسلمين في 18 دولة برمضان

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
426

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سفارة المملكة في بانكوك؛ حفل تدشين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، اليوم الخميس بمقر ‏مكتب شيخ الإسلام في بانكوك بمملكة تايلاند.

وتفصيلًا.. حضر مراسم التدشين القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة خالد بن ناصر الفارس، والمستشار الإسلامي الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي، وفضيلة مدير مكتب شيخ الإسلام مبروك بون مالوت، وفضيلة رئيس المجلس الإسلامي في بانكوك الشيخ أرون بون شوم، وعدد من أئمة المساجد ورؤساء الجمعيات وعدد من الإعلاميين.

وأكد "الفارس" أن هذا البرنامج يعدّ لفتة كريمة يتواصل بها خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه المسلمين في شهر ‏العطاء، والذي يقام في 18 دولة حول العالم من بينها مملكة تايلاند‏، منوهًا إلى الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة في وزارة الشؤون ‏الإسلامية في تنفيذ هذا البرنامج المبارك،‏ عبر مكتب المستشار الإسلامي في السفارة وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية، والذي يلقى ترحيبًا وتقديرًا من المسلمين في تايلاند.‏

وقدّم مدير مكتب شيخ الإسلام ورئيس المجلس الإسلامي في بانكوك، وعدد من الأئمة؛ وافر الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين؛ على جهودهما الخيرة وأعمالهما المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين، وخصوصًا في مثل هذا الشهر الكريم من تفطيرٍ للصائمين وتوزيع التمور وإرسال المصاحف الشريفة إلى جميع دول العالم.

فيما قال المستشار الإسلامي الدكتور الحمودي: إن ‏البرنامج يحظى بمتابعة وإشراف مباشر من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، موضحًا أنه سيتم توزيع ٤٠٠٠ سلة غذائية تكفي لأكثر من ٣٠ ألف صائم موزعة على جميع ولايات تايلاند، وخاصة الولايات الجنوبية لكثافة المسلمين فيها، والتي سيوزع فيها قرابة ٢٥٠٠ سلة غذائية، كما سيوزع ١٠٠٠ سله على العاصمة بانكوك وضواحيها، و٢٥٠ سلة على المسلمين في الشمال، ومثلها في منطقة ايسان في الشرق.

وأشار الدكتور يوسف الحمود إلى أنه سيتم توزيع هذه السلال بالتنسيق مع المجالس الإسلامية التابعة لمكتب شيخ الإسلام في جميع الولايات، وفق الإجراءات الاحترازية التي تعمل الوزارة على الأخذ بها بالتعاون مع مختلف الدول التي ينفذ بها البرنامج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,850
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,148
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,089

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة