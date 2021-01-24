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مجموعة عجلان وإخوانه تستكمل الاستحواذ على مخطط عقاري شرق الرياض

بإجمالي مساحة 4 ملايين متر مربع.. بقيمة 2 مليار ريال

أعلنت مجموعة عجلان وإخوانه عن اكتمال صفقة عقارية كبيرة شهدتها مدينة الرياض خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالاستحواذ على الجزء الثاني من مخطط شرق الرياض على طريق الرياض الدمام ومساحته 2 مليون متر مربع، بقيمة بلغت 600 مليون ريال، تضاف للمرحلة الأولى التي تم الاستحواذ عليها في ديسمبر الماضي.

وبذلك تصبح مساحة المخطط بالكامل 4 ملايين متر مربع، وبقيمة إجمالية 2 مليار ريال، تشمل البنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات وصرف صحي وطرق وأرصفة وإنارة وتشجير، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للمدارس والمستشفيات والحدائق وغيرها من الخدمات العامة وفق أفضل المعايير، وبما يوفر متطلبات جودة الحياة للسكان.

ويضم المخطط الجديد عشر آلاف وحدة سكنية، ومن المتوقع انتهاء تطوير البنية التحتية لكامل المخطط خلال 15 شهراً، ويتزامن معها إنشاء الوحدات السكنية بحيث تسلم أولى الوحدات السكنية خلال 24 شهراً من الآن.

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مجموعة عجلان وإخوانه تستكمل الاستحواذ على مخطط عقاري شرق الرياض
سبق

أعلنت مجموعة عجلان وإخوانه عن اكتمال صفقة عقارية كبيرة شهدتها مدينة الرياض خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالاستحواذ على الجزء الثاني من مخطط شرق الرياض على طريق الرياض الدمام ومساحته 2 مليون متر مربع، بقيمة بلغت 600 مليون ريال، تضاف للمرحلة الأولى التي تم الاستحواذ عليها في ديسمبر الماضي.

وبذلك تصبح مساحة المخطط بالكامل 4 ملايين متر مربع، وبقيمة إجمالية 2 مليار ريال، تشمل البنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات وصرف صحي وطرق وأرصفة وإنارة وتشجير، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للمدارس والمستشفيات والحدائق وغيرها من الخدمات العامة وفق أفضل المعايير، وبما يوفر متطلبات جودة الحياة للسكان.

ويضم المخطط الجديد عشر آلاف وحدة سكنية، ومن المتوقع انتهاء تطوير البنية التحتية لكامل المخطط خلال 15 شهراً، ويتزامن معها إنشاء الوحدات السكنية بحيث تسلم أولى الوحدات السكنية خلال 24 شهراً من الآن.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
05:30 PM

مجموعة عجلان وإخوانه تستكمل الاستحواذ على مخطط عقاري شرق الرياض

بإجمالي مساحة 4 ملايين متر مربع.. بقيمة 2 مليار ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مجموعة عجلان وإخوانه عن اكتمال صفقة عقارية كبيرة شهدتها مدينة الرياض خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالاستحواذ على الجزء الثاني من مخطط شرق الرياض على طريق الرياض الدمام ومساحته 2 مليون متر مربع، بقيمة بلغت 600 مليون ريال، تضاف للمرحلة الأولى التي تم الاستحواذ عليها في ديسمبر الماضي.

وبذلك تصبح مساحة المخطط بالكامل 4 ملايين متر مربع، وبقيمة إجمالية 2 مليار ريال، تشمل البنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات وصرف صحي وطرق وأرصفة وإنارة وتشجير، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للمدارس والمستشفيات والحدائق وغيرها من الخدمات العامة وفق أفضل المعايير، وبما يوفر متطلبات جودة الحياة للسكان.

ويضم المخطط الجديد عشر آلاف وحدة سكنية، ومن المتوقع انتهاء تطوير البنية التحتية لكامل المخطط خلال 15 شهراً، ويتزامن معها إنشاء الوحدات السكنية بحيث تسلم أولى الوحدات السكنية خلال 24 شهراً من الآن.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,847
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,656
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,749

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