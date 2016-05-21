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"البيئة" تغرم مخالفي أنظمة الثروة الحيوانية 1.6 مليون ريال

خلال شهر أبريل.. و"الدويرج" يدعو للتقيد بالأنظمة والتعليمات

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة (56) غرامة مالية على مخالفي أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان خلال شهر أبريل الماضي بمبالغ وصلت (1623500ريال).

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج أن أبرز المخالفات المرصودة تشمل عدم توفير الظروف المعيشية المناسبة للحيوانات في منافذ البيع، وبيع حيوانات مريضة، ونقلها من منطقة إلى أخرى بدون ترخيص، وتغذية الحيوانات بأعلاف غير آمنة، وتلويث البيئة بالحيوانات النافقة.

وأضاف الدكتور الدويرج أن المخالفات شملت أيضًا عدم توفير الإشراف البيطري المختص على بعض مشاريع إنتاج الثروة الحيوانية، إضافة إلى بيع الحليب الخام للمستهلكين، وعدم وجود تراخيص للعمل للمنشآت البيطرية أو عدم تجديدها أو التصرف بها بدون الرجوع للوزارة، وانتحال مهنة الطب البيطري بعلاج وصرف الأدوية البيطرية، وتضليل المستفيدين من تلك الخدمة.
وأشار الدويرج إلى أن المخالفات توزعت في منطقة الرياض (16)، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد (15)، المدينة المنورة (14)، عسير (4)، ثم حائل والشرقية (2)، تليها مناطق جازان والقصيم ونجران بقرار واحد لكل منها، مبينًا أن العقوبات شملت عيادات وصيدليات بيطرية ومحلات بيع للحيوانات ومشاريع إنتاجية حيوانية.

ودعا مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية ملاك تلك المنشآت والقائمين عليها إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة والتعاون مع مراقبيها في مناطق المملكة المختلفة، مشيداً بتعاون المجتمع في الإبلاغ عن المخالفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تغرم مخالفي أنظمة الثروة الحيوانية 1.6 مليون ريال
سبق

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة (56) غرامة مالية على مخالفي أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان خلال شهر أبريل الماضي بمبالغ وصلت (1623500ريال).

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج أن أبرز المخالفات المرصودة تشمل عدم توفير الظروف المعيشية المناسبة للحيوانات في منافذ البيع، وبيع حيوانات مريضة، ونقلها من منطقة إلى أخرى بدون ترخيص، وتغذية الحيوانات بأعلاف غير آمنة، وتلويث البيئة بالحيوانات النافقة.

وأضاف الدكتور الدويرج أن المخالفات شملت أيضًا عدم توفير الإشراف البيطري المختص على بعض مشاريع إنتاج الثروة الحيوانية، إضافة إلى بيع الحليب الخام للمستهلكين، وعدم وجود تراخيص للعمل للمنشآت البيطرية أو عدم تجديدها أو التصرف بها بدون الرجوع للوزارة، وانتحال مهنة الطب البيطري بعلاج وصرف الأدوية البيطرية، وتضليل المستفيدين من تلك الخدمة.
وأشار الدويرج إلى أن المخالفات توزعت في منطقة الرياض (16)، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد (15)، المدينة المنورة (14)، عسير (4)، ثم حائل والشرقية (2)، تليها مناطق جازان والقصيم ونجران بقرار واحد لكل منها، مبينًا أن العقوبات شملت عيادات وصيدليات بيطرية ومحلات بيع للحيوانات ومشاريع إنتاجية حيوانية.

ودعا مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية ملاك تلك المنشآت والقائمين عليها إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة والتعاون مع مراقبيها في مناطق المملكة المختلفة، مشيداً بتعاون المجتمع في الإبلاغ عن المخالفات.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
05:09 PM

"البيئة" تغرم مخالفي أنظمة الثروة الحيوانية 1.6 مليون ريال

خلال شهر أبريل.. و"الدويرج" يدعو للتقيد بالأنظمة والتعليمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة (56) غرامة مالية على مخالفي أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان خلال شهر أبريل الماضي بمبالغ وصلت (1623500ريال).

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج أن أبرز المخالفات المرصودة تشمل عدم توفير الظروف المعيشية المناسبة للحيوانات في منافذ البيع، وبيع حيوانات مريضة، ونقلها من منطقة إلى أخرى بدون ترخيص، وتغذية الحيوانات بأعلاف غير آمنة، وتلويث البيئة بالحيوانات النافقة.

وأضاف الدكتور الدويرج أن المخالفات شملت أيضًا عدم توفير الإشراف البيطري المختص على بعض مشاريع إنتاج الثروة الحيوانية، إضافة إلى بيع الحليب الخام للمستهلكين، وعدم وجود تراخيص للعمل للمنشآت البيطرية أو عدم تجديدها أو التصرف بها بدون الرجوع للوزارة، وانتحال مهنة الطب البيطري بعلاج وصرف الأدوية البيطرية، وتضليل المستفيدين من تلك الخدمة.
وأشار الدويرج إلى أن المخالفات توزعت في منطقة الرياض (16)، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد (15)، المدينة المنورة (14)، عسير (4)، ثم حائل والشرقية (2)، تليها مناطق جازان والقصيم ونجران بقرار واحد لكل منها، مبينًا أن العقوبات شملت عيادات وصيدليات بيطرية ومحلات بيع للحيوانات ومشاريع إنتاجية حيوانية.

ودعا مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية ملاك تلك المنشآت والقائمين عليها إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة والتعاون مع مراقبيها في مناطق المملكة المختلفة، مشيداً بتعاون المجتمع في الإبلاغ عن المخالفات.

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