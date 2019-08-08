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طلاب وطالبات "الأمير نايف" في جامعة موسكو يؤدون الحج

استمرارًا لنهج القسم في تحجيج طلابه من المسلمين منذ 2010م

وصل عدد من طلاب وطالبات قسم الأمير نايف بن عبدالعزيز، بجامعة موسكو للدراسات الإسلامية إلى المشاعر المقدسة، الأسبوع الحالي؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ، في إطار ما يقدمه القسم لطلابه واستمرارًا لنهج القسم في تحجيج بعض طلابه من المسلمين كل عام منذ 2010م.

يذكر أن قسم الأمير نايف بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية، بجامعة موسكو، يحظى بإقبال واسع من الطلاب الروس للالتحاق بدراسات اللغة العربية والدراسات الإسلامية، في مرحلتي التعليم العام والجامعي.

واستفاد عدد كبير من الطلاب والطالبات في مجال التعليم الجامعي ببرامجه المختلفة وفي مجال التعليم العام والبحث العلمي من خلال برامج رئيسة، في مقدمتها برنامج معهد بلدان آسيا وإفريقيا، والذي يقدم دراسات باللغة العربية في علوم القرآن الكريم، والسيرة النبوية، والحديث الشريف، والتوحيد، والثقافة العربية والإسلامية.

ويقدم أيضًا برنامج طلاب الكليات الأخرى للجامعة، حيث قدم قسم الأمير نايف بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية، منحًا دراسية في اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم، لطلاب أقسام "الآداب والتاريخ والصحافة والعلوم الاجتماعية".

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طلاب وطالبات "الأمير نايف" في جامعة موسكو يؤدون الحج
سبق

وصل عدد من طلاب وطالبات قسم الأمير نايف بن عبدالعزيز، بجامعة موسكو للدراسات الإسلامية إلى المشاعر المقدسة، الأسبوع الحالي؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ، في إطار ما يقدمه القسم لطلابه واستمرارًا لنهج القسم في تحجيج بعض طلابه من المسلمين كل عام منذ 2010م.

يذكر أن قسم الأمير نايف بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية، بجامعة موسكو، يحظى بإقبال واسع من الطلاب الروس للالتحاق بدراسات اللغة العربية والدراسات الإسلامية، في مرحلتي التعليم العام والجامعي.

واستفاد عدد كبير من الطلاب والطالبات في مجال التعليم الجامعي ببرامجه المختلفة وفي مجال التعليم العام والبحث العلمي من خلال برامج رئيسة، في مقدمتها برنامج معهد بلدان آسيا وإفريقيا، والذي يقدم دراسات باللغة العربية في علوم القرآن الكريم، والسيرة النبوية، والحديث الشريف، والتوحيد، والثقافة العربية والإسلامية.

ويقدم أيضًا برنامج طلاب الكليات الأخرى للجامعة، حيث قدم قسم الأمير نايف بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية، منحًا دراسية في اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم، لطلاب أقسام "الآداب والتاريخ والصحافة والعلوم الاجتماعية".

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
05:58 PM

طلاب وطالبات "الأمير نايف" في جامعة موسكو يؤدون الحج

استمرارًا لنهج القسم في تحجيج طلابه من المسلمين منذ 2010م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل عدد من طلاب وطالبات قسم الأمير نايف بن عبدالعزيز، بجامعة موسكو للدراسات الإسلامية إلى المشاعر المقدسة، الأسبوع الحالي؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ، في إطار ما يقدمه القسم لطلابه واستمرارًا لنهج القسم في تحجيج بعض طلابه من المسلمين كل عام منذ 2010م.

يذكر أن قسم الأمير نايف بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية، بجامعة موسكو، يحظى بإقبال واسع من الطلاب الروس للالتحاق بدراسات اللغة العربية والدراسات الإسلامية، في مرحلتي التعليم العام والجامعي.

واستفاد عدد كبير من الطلاب والطالبات في مجال التعليم الجامعي ببرامجه المختلفة وفي مجال التعليم العام والبحث العلمي من خلال برامج رئيسة، في مقدمتها برنامج معهد بلدان آسيا وإفريقيا، والذي يقدم دراسات باللغة العربية في علوم القرآن الكريم، والسيرة النبوية، والحديث الشريف، والتوحيد، والثقافة العربية والإسلامية.

ويقدم أيضًا برنامج طلاب الكليات الأخرى للجامعة، حيث قدم قسم الأمير نايف بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية، منحًا دراسية في اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم، لطلاب أقسام "الآداب والتاريخ والصحافة والعلوم الاجتماعية".

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