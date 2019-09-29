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بعد هطولها اليوم بشكل كبير.. مدني مكة يطبق خطة الطوارئ والأمطار

تضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً

طبقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقاً وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الإدارة أعادت تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقاً احترازياً، بعد الأمطار التي هطلت اليوم على معظم أرجاء العاصمة المقدسة، وكانت من متوسطة إلى غزيرة، كما قامت بتمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، ولم ينجم عن الحالة أي بلاغات أو وقوع إصابات ولله الحمد.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والكهرباء والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها.

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بعد هطولها اليوم بشكل كبير.. مدني مكة يطبق خطة الطوارئ والأمطار
سبق

طبقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقاً وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الإدارة أعادت تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقاً احترازياً، بعد الأمطار التي هطلت اليوم على معظم أرجاء العاصمة المقدسة، وكانت من متوسطة إلى غزيرة، كما قامت بتمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، ولم ينجم عن الحالة أي بلاغات أو وقوع إصابات ولله الحمد.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والكهرباء والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
09:18 PM

بعد هطولها اليوم بشكل كبير.. مدني مكة يطبق خطة الطوارئ والأمطار

تضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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طبقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقاً وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الإدارة أعادت تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقاً احترازياً، بعد الأمطار التي هطلت اليوم على معظم أرجاء العاصمة المقدسة، وكانت من متوسطة إلى غزيرة، كما قامت بتمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، ولم ينجم عن الحالة أي بلاغات أو وقوع إصابات ولله الحمد.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والكهرباء والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها.

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