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ماذا لو فاز "بايدن"؟.. يوم الحسم في الانتخابات الأمريكية والتحديات تاريخية

صراع مستمر منذ أسابيع عدة يسدل ستاره اليوم وإعلان نتائجه قد يطول كثيراً

يحسم الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، الصراع الانتخابي، المستمر منذ أسابيع عدة، بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وباختيار مَن يفوز بمنصب رئيس الولايات المتحدة، يكون الأمريكيون قد اختاروا كذلك نائب الرئيس.

وفي حال فاز "بايدن" في الانتخابات، ستكون وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، السيدة الأولى، جيل تريسي بايدن، أستاذة حصلت على الدكتوراه في اللغة الإنجليزية.

كذلك سيتم في الوقت ذاته انتخاب 35 عضواً في مجلس الشيوخ، وجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435، و13 من حكام الولايات والأقاليم والحكومات المحلية.

وتجري الانتخابات الرئاسية هذه السنة في ظروف استثنائية، بسبب تفشي وباء كورونا، ما فرض كذلك إجراءات استثنائية وجعل التصويت يكون عن طريق البريد بدل التوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما سيجعل عملية فرز الأصوات أكثر صعوبة، وإعلان النتائج قد يتطلب وقتاً أكثر من العادة.

ووفق "روسيا اليوم" يخشى كثيرون في الولايات المتحدة من أنه في حال كانت النتيجة متقاربة للغاية، فإن الانتخابات هذه السنة قد تواجه تحديات قانونية بشأن بطاقات الاقتراع المرفوضة، مما يؤدي إلى مزيد من تأخير إعلان النتيجة.

ومن أكثر الأسباب التي قد تؤدي عادة إلى رفض بطاقات الاقتراع هو وصولها بالبريد بعد فوات الأوان، وعدم إدراجها في عملية الفرز، فضلاً عن أسباب أخرى، كأن يكون التوقيع عليها غير واضح.

جو بايدن دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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ماذا لو فاز "بايدن"؟.. يوم الحسم في الانتخابات الأمريكية والتحديات تاريخية
سبق

يحسم الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، الصراع الانتخابي، المستمر منذ أسابيع عدة، بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وباختيار مَن يفوز بمنصب رئيس الولايات المتحدة، يكون الأمريكيون قد اختاروا كذلك نائب الرئيس.

وفي حال فاز "بايدن" في الانتخابات، ستكون وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، السيدة الأولى، جيل تريسي بايدن، أستاذة حصلت على الدكتوراه في اللغة الإنجليزية.

كذلك سيتم في الوقت ذاته انتخاب 35 عضواً في مجلس الشيوخ، وجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435، و13 من حكام الولايات والأقاليم والحكومات المحلية.

وتجري الانتخابات الرئاسية هذه السنة في ظروف استثنائية، بسبب تفشي وباء كورونا، ما فرض كذلك إجراءات استثنائية وجعل التصويت يكون عن طريق البريد بدل التوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما سيجعل عملية فرز الأصوات أكثر صعوبة، وإعلان النتائج قد يتطلب وقتاً أكثر من العادة.

ووفق "روسيا اليوم" يخشى كثيرون في الولايات المتحدة من أنه في حال كانت النتيجة متقاربة للغاية، فإن الانتخابات هذه السنة قد تواجه تحديات قانونية بشأن بطاقات الاقتراع المرفوضة، مما يؤدي إلى مزيد من تأخير إعلان النتيجة.

ومن أكثر الأسباب التي قد تؤدي عادة إلى رفض بطاقات الاقتراع هو وصولها بالبريد بعد فوات الأوان، وعدم إدراجها في عملية الفرز، فضلاً عن أسباب أخرى، كأن يكون التوقيع عليها غير واضح.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
12:09 PM

ماذا لو فاز "بايدن"؟.. يوم الحسم في الانتخابات الأمريكية والتحديات تاريخية

صراع مستمر منذ أسابيع عدة يسدل ستاره اليوم وإعلان نتائجه قد يطول كثيراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يحسم الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، الصراع الانتخابي، المستمر منذ أسابيع عدة، بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وباختيار مَن يفوز بمنصب رئيس الولايات المتحدة، يكون الأمريكيون قد اختاروا كذلك نائب الرئيس.

وفي حال فاز "بايدن" في الانتخابات، ستكون وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، السيدة الأولى، جيل تريسي بايدن، أستاذة حصلت على الدكتوراه في اللغة الإنجليزية.

كذلك سيتم في الوقت ذاته انتخاب 35 عضواً في مجلس الشيوخ، وجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435، و13 من حكام الولايات والأقاليم والحكومات المحلية.

وتجري الانتخابات الرئاسية هذه السنة في ظروف استثنائية، بسبب تفشي وباء كورونا، ما فرض كذلك إجراءات استثنائية وجعل التصويت يكون عن طريق البريد بدل التوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما سيجعل عملية فرز الأصوات أكثر صعوبة، وإعلان النتائج قد يتطلب وقتاً أكثر من العادة.

ووفق "روسيا اليوم" يخشى كثيرون في الولايات المتحدة من أنه في حال كانت النتيجة متقاربة للغاية، فإن الانتخابات هذه السنة قد تواجه تحديات قانونية بشأن بطاقات الاقتراع المرفوضة، مما يؤدي إلى مزيد من تأخير إعلان النتيجة.

ومن أكثر الأسباب التي قد تؤدي عادة إلى رفض بطاقات الاقتراع هو وصولها بالبريد بعد فوات الأوان، وعدم إدراجها في عملية الفرز، فضلاً عن أسباب أخرى، كأن يكون التوقيع عليها غير واضح.

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