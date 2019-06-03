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شاهد.. "الأبراج" العالية المتساقطة قطعت التيار عن المنطقة الجنوبية بفعل الأمطار

أظهرت جهود الفِرق للوصول لمواقع الخلل الفني التي استمرت أكثر من 16 ساعة

نشرت "سبق" صورًا لبعض الأبراج العالية التي سقطت، وتسببت في قطع التيار الكهربائي عن الآلاف بالمنطقة الجنوبية بفعل الأمطار، واستنفار شركة الكهرباء قبل أن يتم إعادتها بعد ساعات، امتدت لأكثر من 16ساعة.

وفي التفاصيل، أظهرت الصور وعورة الطرق، وجهود الفِرق في شق الجبال التي لم تمنعهم من الوصول إلى مواقع الخلل الفني المتسبب في انقطاع التيار.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء إن فِرق الصيانة الميدانية تعمل على معالجة الآثار التي خلفتها التقلبات الجوية والرياح، وأدت لسقوط أبراج نقل مهمة؛ وهو ما أثر في الخدمة الكهربائية في بعض المدن والقرى جنوبي السعودية. مبينة أنه ستتم معالجتها خلال الساعات المقبلة، وتوفير البدائل المناسبة.

وأضافت بأن الفِرق الفنية والهندسية تواصل عملها الدؤوب لإعادة الخدمة الكهربائية لمن تبقى من المشتركين المتضررين من الانقطاعات جنوبي السعودية خلال الساعات المقبلة -بإذن الله-. مبدية أسفها لمرورهم بتلك التجربة. وأكدت وزارة الطاقة أنها شكّلت لجنة للتحقيق في أسباب الانقطاعات، وطول فترة إعادة الخدمة، وتحديد المقصّرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. مبينة أنه تم إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين في المناطق التي تأثرت بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. مجددة اعتذارها لجميع المتضررين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الأبراج" العالية المتساقطة قطعت التيار عن المنطقة الجنوبية بفعل الأمطار
سبق

نشرت "سبق" صورًا لبعض الأبراج العالية التي سقطت، وتسببت في قطع التيار الكهربائي عن الآلاف بالمنطقة الجنوبية بفعل الأمطار، واستنفار شركة الكهرباء قبل أن يتم إعادتها بعد ساعات، امتدت لأكثر من 16ساعة.

وفي التفاصيل، أظهرت الصور وعورة الطرق، وجهود الفِرق في شق الجبال التي لم تمنعهم من الوصول إلى مواقع الخلل الفني المتسبب في انقطاع التيار.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء إن فِرق الصيانة الميدانية تعمل على معالجة الآثار التي خلفتها التقلبات الجوية والرياح، وأدت لسقوط أبراج نقل مهمة؛ وهو ما أثر في الخدمة الكهربائية في بعض المدن والقرى جنوبي السعودية. مبينة أنه ستتم معالجتها خلال الساعات المقبلة، وتوفير البدائل المناسبة.

وأضافت بأن الفِرق الفنية والهندسية تواصل عملها الدؤوب لإعادة الخدمة الكهربائية لمن تبقى من المشتركين المتضررين من الانقطاعات جنوبي السعودية خلال الساعات المقبلة -بإذن الله-. مبدية أسفها لمرورهم بتلك التجربة. وأكدت وزارة الطاقة أنها شكّلت لجنة للتحقيق في أسباب الانقطاعات، وطول فترة إعادة الخدمة، وتحديد المقصّرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. مبينة أنه تم إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين في المناطق التي تأثرت بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. مجددة اعتذارها لجميع المتضررين.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:00 AM

شاهد.. "الأبراج" العالية المتساقطة قطعت التيار عن المنطقة الجنوبية بفعل الأمطار

أظهرت جهود الفِرق للوصول لمواقع الخلل الفني التي استمرت أكثر من 16 ساعة

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قاسم الخبراني - الرياض
38
46,296

نشرت "سبق" صورًا لبعض الأبراج العالية التي سقطت، وتسببت في قطع التيار الكهربائي عن الآلاف بالمنطقة الجنوبية بفعل الأمطار، واستنفار شركة الكهرباء قبل أن يتم إعادتها بعد ساعات، امتدت لأكثر من 16ساعة.

وفي التفاصيل، أظهرت الصور وعورة الطرق، وجهود الفِرق في شق الجبال التي لم تمنعهم من الوصول إلى مواقع الخلل الفني المتسبب في انقطاع التيار.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء إن فِرق الصيانة الميدانية تعمل على معالجة الآثار التي خلفتها التقلبات الجوية والرياح، وأدت لسقوط أبراج نقل مهمة؛ وهو ما أثر في الخدمة الكهربائية في بعض المدن والقرى جنوبي السعودية. مبينة أنه ستتم معالجتها خلال الساعات المقبلة، وتوفير البدائل المناسبة.

وأضافت بأن الفِرق الفنية والهندسية تواصل عملها الدؤوب لإعادة الخدمة الكهربائية لمن تبقى من المشتركين المتضررين من الانقطاعات جنوبي السعودية خلال الساعات المقبلة -بإذن الله-. مبدية أسفها لمرورهم بتلك التجربة. وأكدت وزارة الطاقة أنها شكّلت لجنة للتحقيق في أسباب الانقطاعات، وطول فترة إعادة الخدمة، وتحديد المقصّرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. مبينة أنه تم إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين في المناطق التي تأثرت بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. مجددة اعتذارها لجميع المتضررين.

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