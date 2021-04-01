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شاهد بالفيديو.. لحظة سقوط سيارة بنفق التحلية وإصابة شخصين بجدة

اصطدمت بالحواجز الخرسانية وعرضت مركبة أخرى لأضرار بالغة

أظهر مقطع فيديو متداول وثقته إحدى الكاميرات في المباني المجاورة لنفق التحلية بجدة مع الستين يظهر اصطدام سيارة من نوع فورد بحواجز الخرسانية في الأعلى وسقوطها بالنفق وتعرض مركبة أخرى لأضرار بالغة.

وكان الحادث وقع يوم أمس الأربعاء على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، إثر سقوط من أعلى الجسر، وتعرض مركبة أخرى صادف وجودها لأضرار، وشهد الموقع تجمهر العديد من الناس حول الحادثة.

وذكرت هيئة الهلال الأحمر أن فرقة واحدة باشرت حادثة السقوط الذي نتج عنه إصابتان؛ إصابة تم علاجها في الموقع، والأخرى تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج.

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شاهد بالفيديو.. لحظة سقوط سيارة بنفق التحلية وإصابة شخصين بجدة
سبق

أظهر مقطع فيديو متداول وثقته إحدى الكاميرات في المباني المجاورة لنفق التحلية بجدة مع الستين يظهر اصطدام سيارة من نوع فورد بحواجز الخرسانية في الأعلى وسقوطها بالنفق وتعرض مركبة أخرى لأضرار بالغة.

وكان الحادث وقع يوم أمس الأربعاء على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، إثر سقوط من أعلى الجسر، وتعرض مركبة أخرى صادف وجودها لأضرار، وشهد الموقع تجمهر العديد من الناس حول الحادثة.

وذكرت هيئة الهلال الأحمر أن فرقة واحدة باشرت حادثة السقوط الذي نتج عنه إصابتان؛ إصابة تم علاجها في الموقع، والأخرى تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
07:36 PM

شاهد بالفيديو.. لحظة سقوط سيارة بنفق التحلية وإصابة شخصين بجدة

اصطدمت بالحواجز الخرسانية وعرضت مركبة أخرى لأضرار بالغة

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
9
7,859

أظهر مقطع فيديو متداول وثقته إحدى الكاميرات في المباني المجاورة لنفق التحلية بجدة مع الستين يظهر اصطدام سيارة من نوع فورد بحواجز الخرسانية في الأعلى وسقوطها بالنفق وتعرض مركبة أخرى لأضرار بالغة.

وكان الحادث وقع يوم أمس الأربعاء على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، إثر سقوط من أعلى الجسر، وتعرض مركبة أخرى صادف وجودها لأضرار، وشهد الموقع تجمهر العديد من الناس حول الحادثة.

وذكرت هيئة الهلال الأحمر أن فرقة واحدة باشرت حادثة السقوط الذي نتج عنه إصابتان؛ إصابة تم علاجها في الموقع، والأخرى تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج.

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