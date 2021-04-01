شاهد بالفيديو.. لحظة سقوط سيارة بنفق التحلية وإصابة شخصين بجدة

اصطدمت بالحواجز الخرسانية وعرضت مركبة أخرى لأضرار بالغة

أظهر مقطع فيديو متداول وثقته إحدى الكاميرات في المباني المجاورة لنفق التحلية بجدة مع الستين يظهر اصطدام سيارة من نوع فورد بحواجز الخرسانية في الأعلى وسقوطها بالنفق وتعرض مركبة أخرى لأضرار بالغة.



وكان الحادث وقع يوم أمس الأربعاء على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، إثر سقوط من أعلى الجسر، وتعرض مركبة أخرى صادف وجودها لأضرار، وشهد الموقع تجمهر العديد من الناس حول الحادثة.



وذكرت هيئة الهلال الأحمر أن فرقة واحدة باشرت حادثة السقوط الذي نتج عنه إصابتان؛ إصابة تم علاجها في الموقع، والأخرى تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج.