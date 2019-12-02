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"الصحة": مواصلة الإستراتيجيات العالمية للقضاء على الإيدز بحلول 2030

خلال الملتقى العلمي المقام أمس تحت شعار "بفحصك تحمي طفلك"

أكدت وزارة الصحة مواصلة دعم الإستراتيجيات العالمية والإقليمية الرامية إلى القضاء على مرض نقص المناعة المكتسب بحلول عام 2030.

وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور أحمد الحقوي؛ خلال الملتقى العلمي الذي نظمته "الصحة" أمس، تحت شعار "بفحصك تحمي طفلك".

وأضاف: المملكة واصلت تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج تزامناً مع الجهود العالمية لمكافحة هذا المرض، ومنها هذا الملتقى العلمي الذي يتضمن عدداً من الجلسات العلمية التي يشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها، والمملكة تعد من بين الدول الأقل في نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المسبّب للإيدز.

وعدّد الدكتور "الحقوي"؛ النجاحات التي حققتها المملكة في إطار المحافظة على المعدلات المنخفضة للوباء من خلال تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية حول المرض، إضافة إلى التوسع في برامج المسوحات والفحص لاكتشاف الحالات وأيضاً التوسع في التغطية بالخدمات العلاجية للمصابين بالمرض.

من جانب آخر، ناقش الملتقى في جلساته العلمية المستجدات العالمية حول الفيروس وآليات تكثيف الفحص المبكر والاكتشاف للعدوى وإتاحة الخدمات العلاجية الوقائية وزيادة التغطية العلاجية.

جاء ذلك بمشاركة خبراء ومختصين من داخل المملكة وخارجها، بهدف تبادل الخبرات واتخاذ أفضل التدخلات العلمية المناسبة والفاعلة لتحقيق الأهداف المرجوة للتصدّي لهذا الوباء الذي يشكل عبئاً مجتمعياً يعيق التنمية والصحة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الفاعلة، خاصة مع تزايد وتيرة الإصابات الجديدة في منطقتنا الإقليمية.

وزارة الصحة الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بفحصك تحمي طفلك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": مواصلة الإستراتيجيات العالمية للقضاء على الإيدز بحلول 2030
سبق

أكدت وزارة الصحة مواصلة دعم الإستراتيجيات العالمية والإقليمية الرامية إلى القضاء على مرض نقص المناعة المكتسب بحلول عام 2030.

وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور أحمد الحقوي؛ خلال الملتقى العلمي الذي نظمته "الصحة" أمس، تحت شعار "بفحصك تحمي طفلك".

وأضاف: المملكة واصلت تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج تزامناً مع الجهود العالمية لمكافحة هذا المرض، ومنها هذا الملتقى العلمي الذي يتضمن عدداً من الجلسات العلمية التي يشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها، والمملكة تعد من بين الدول الأقل في نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المسبّب للإيدز.

وعدّد الدكتور "الحقوي"؛ النجاحات التي حققتها المملكة في إطار المحافظة على المعدلات المنخفضة للوباء من خلال تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية حول المرض، إضافة إلى التوسع في برامج المسوحات والفحص لاكتشاف الحالات وأيضاً التوسع في التغطية بالخدمات العلاجية للمصابين بالمرض.

من جانب آخر، ناقش الملتقى في جلساته العلمية المستجدات العالمية حول الفيروس وآليات تكثيف الفحص المبكر والاكتشاف للعدوى وإتاحة الخدمات العلاجية الوقائية وزيادة التغطية العلاجية.

جاء ذلك بمشاركة خبراء ومختصين من داخل المملكة وخارجها، بهدف تبادل الخبرات واتخاذ أفضل التدخلات العلمية المناسبة والفاعلة لتحقيق الأهداف المرجوة للتصدّي لهذا الوباء الذي يشكل عبئاً مجتمعياً يعيق التنمية والصحة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الفاعلة، خاصة مع تزايد وتيرة الإصابات الجديدة في منطقتنا الإقليمية.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
02:07 PM

"الصحة": مواصلة الإستراتيجيات العالمية للقضاء على الإيدز بحلول 2030

خلال الملتقى العلمي المقام أمس تحت شعار "بفحصك تحمي طفلك"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة الصحة مواصلة دعم الإستراتيجيات العالمية والإقليمية الرامية إلى القضاء على مرض نقص المناعة المكتسب بحلول عام 2030.

وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور أحمد الحقوي؛ خلال الملتقى العلمي الذي نظمته "الصحة" أمس، تحت شعار "بفحصك تحمي طفلك".

وأضاف: المملكة واصلت تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج تزامناً مع الجهود العالمية لمكافحة هذا المرض، ومنها هذا الملتقى العلمي الذي يتضمن عدداً من الجلسات العلمية التي يشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها، والمملكة تعد من بين الدول الأقل في نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المسبّب للإيدز.

وعدّد الدكتور "الحقوي"؛ النجاحات التي حققتها المملكة في إطار المحافظة على المعدلات المنخفضة للوباء من خلال تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية حول المرض، إضافة إلى التوسع في برامج المسوحات والفحص لاكتشاف الحالات وأيضاً التوسع في التغطية بالخدمات العلاجية للمصابين بالمرض.

من جانب آخر، ناقش الملتقى في جلساته العلمية المستجدات العالمية حول الفيروس وآليات تكثيف الفحص المبكر والاكتشاف للعدوى وإتاحة الخدمات العلاجية الوقائية وزيادة التغطية العلاجية.

جاء ذلك بمشاركة خبراء ومختصين من داخل المملكة وخارجها، بهدف تبادل الخبرات واتخاذ أفضل التدخلات العلمية المناسبة والفاعلة لتحقيق الأهداف المرجوة للتصدّي لهذا الوباء الذي يشكل عبئاً مجتمعياً يعيق التنمية والصحة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الفاعلة، خاصة مع تزايد وتيرة الإصابات الجديدة في منطقتنا الإقليمية.

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