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زلزال بقوة 4 درجات ريختر يهز المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو

مركزه وقع بجنوبي "إيباراكي".. وبلغ عمق الهزة 50 كيلومترًا

هزت رجة أرضية المباني في العاصمة اليابانية طوكيو عند نحو الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي (20.00 بتوقيت غرينتش)، وفقًا لوكالة "رويترز".

وتفصيلاً، قال موقع قناة "NHK" اليابانية إن قوة الهزة الأرضية في محافظة إيباراكي الجنوبية بلغت 4 درجات على مقياس ريختر.

وأشار الموقع إلى أنه لوحظت هزات بقوة درجة ودرجتين على مساحة واسعة من شيزوكا إلى توهوكو.

ووفقًا لملاحظات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع مركز الزلزال في الجزء الجنوبي من محافظة إيباراكي، وبلغ عمق مركز الهزة 50 كيلومترًا.

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زلزال بقوة 4 درجات ريختر يهز المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو
سبق

هزت رجة أرضية المباني في العاصمة اليابانية طوكيو عند نحو الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي (20.00 بتوقيت غرينتش)، وفقًا لوكالة "رويترز".

وتفصيلاً، قال موقع قناة "NHK" اليابانية إن قوة الهزة الأرضية في محافظة إيباراكي الجنوبية بلغت 4 درجات على مقياس ريختر.

وأشار الموقع إلى أنه لوحظت هزات بقوة درجة ودرجتين على مساحة واسعة من شيزوكا إلى توهوكو.

ووفقًا لملاحظات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع مركز الزلزال في الجزء الجنوبي من محافظة إيباراكي، وبلغ عمق مركز الهزة 50 كيلومترًا.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
12:03 AM

زلزال بقوة 4 درجات ريختر يهز المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو

مركزه وقع بجنوبي "إيباراكي".. وبلغ عمق الهزة 50 كيلومترًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هزت رجة أرضية المباني في العاصمة اليابانية طوكيو عند نحو الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي (20.00 بتوقيت غرينتش)، وفقًا لوكالة "رويترز".

وتفصيلاً، قال موقع قناة "NHK" اليابانية إن قوة الهزة الأرضية في محافظة إيباراكي الجنوبية بلغت 4 درجات على مقياس ريختر.

وأشار الموقع إلى أنه لوحظت هزات بقوة درجة ودرجتين على مساحة واسعة من شيزوكا إلى توهوكو.

ووفقًا لملاحظات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع مركز الزلزال في الجزء الجنوبي من محافظة إيباراكي، وبلغ عمق مركز الهزة 50 كيلومترًا.

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