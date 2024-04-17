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تحركات استباقية لمحاصرة كورونا بالمسح النشط.. "الصحة" تفعل الخطوة المهمة وزيادة الأعداد متوقعة

عبر فرق للمسح الميداني مع توسيع دائرة الاستقصاء للمخالطين بهدف الاستكشاف المبكر للفيروس

يلاحظ خلال الأيام الأخيرة تزايد الأعداد المسجلة للحالات الجديدة لفيروس كورونا الجديد.
هذا التزايد في الحالات المكتشفة خلال هذه الأيام، جاء نتيجة للحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها وزارة الصحة، والتي تهدف للسيطرة على الأزمة وكسر حلقات انتشار الفيروس، حيث إن اكتشاف الحالات بشكل مبكر وعزلها ورعايتها يساهم في منع تفشي وانتشار الفيروس.
"الصحة" وعبر حساباتها الرسمية نشرت صوراً لعملية المسح النشط الذي يتضمن إرسال فرق متخصصة للفحص المبكر داخل المناطق عالية الخطورة، مثل الأحياء المكتظة ومساكن العمالة.
"الصحة" ضاعفت فرق المسح النشط وتطبق الطريق الاحترازية في عدة مناطق خلال هذه الأيام.
ومن ضمن الحزمة الجديدة زادت الصحة من الفحوصات في مساكن العمال، كما زادت من سعة الفحوصات المخبرية اليومية وبدأت بإجراء الفحوصات في مختبرات في مناطق مختلفة من المملكة.
"الصحة" وضمن جهودها الوقائية والاحترازية وسعت من دوائر الاستقصاء الوبائي لتشمل الدائرة الثانية والثالثة من المخالطين، كما طورت وأدخلت تقنيات ذكية لاكتشاف الحالات مثل التقييم الذاتي الإلكتروني.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في المؤتمر الصحفي اليوم أن نسبة من الحالات المكتشفة خلال الأيام الماضية إضافة إلى 50% من الحالات المعلنة اليوم ونسبة مهمة متوقعة من الحالات في الأيام القادمة ستأتي نتيجة المسح النشط الذي تقوم به وزارة الصحة حالياً، والذي سيساهم بإذن الله في السيطرة وكسر حلقات انتشار فيروس كورونا.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحركات استباقية لمحاصرة كورونا بالمسح النشط.. "الصحة" تفعل الخطوة المهمة وزيادة الأعداد متوقعة
سبق

يلاحظ خلال الأيام الأخيرة تزايد الأعداد المسجلة للحالات الجديدة لفيروس كورونا الجديد.
هذا التزايد في الحالات المكتشفة خلال هذه الأيام، جاء نتيجة للحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها وزارة الصحة، والتي تهدف للسيطرة على الأزمة وكسر حلقات انتشار الفيروس، حيث إن اكتشاف الحالات بشكل مبكر وعزلها ورعايتها يساهم في منع تفشي وانتشار الفيروس.
"الصحة" وعبر حساباتها الرسمية نشرت صوراً لعملية المسح النشط الذي يتضمن إرسال فرق متخصصة للفحص المبكر داخل المناطق عالية الخطورة، مثل الأحياء المكتظة ومساكن العمالة.
"الصحة" ضاعفت فرق المسح النشط وتطبق الطريق الاحترازية في عدة مناطق خلال هذه الأيام.
ومن ضمن الحزمة الجديدة زادت الصحة من الفحوصات في مساكن العمال، كما زادت من سعة الفحوصات المخبرية اليومية وبدأت بإجراء الفحوصات في مختبرات في مناطق مختلفة من المملكة.
"الصحة" وضمن جهودها الوقائية والاحترازية وسعت من دوائر الاستقصاء الوبائي لتشمل الدائرة الثانية والثالثة من المخالطين، كما طورت وأدخلت تقنيات ذكية لاكتشاف الحالات مثل التقييم الذاتي الإلكتروني.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في المؤتمر الصحفي اليوم أن نسبة من الحالات المكتشفة خلال الأيام الماضية إضافة إلى 50% من الحالات المعلنة اليوم ونسبة مهمة متوقعة من الحالات في الأيام القادمة ستأتي نتيجة المسح النشط الذي تقوم به وزارة الصحة حالياً، والذي سيساهم بإذن الله في السيطرة وكسر حلقات انتشار فيروس كورونا.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
06:40 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
07:32 PM

تحركات استباقية لمحاصرة كورونا بالمسح النشط.. "الصحة" تفعل الخطوة المهمة وزيادة الأعداد متوقعة

عبر فرق للمسح الميداني مع توسيع دائرة الاستقصاء للمخالطين بهدف الاستكشاف المبكر للفيروس

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
13
29,775

يلاحظ خلال الأيام الأخيرة تزايد الأعداد المسجلة للحالات الجديدة لفيروس كورونا الجديد.
هذا التزايد في الحالات المكتشفة خلال هذه الأيام، جاء نتيجة للحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها وزارة الصحة، والتي تهدف للسيطرة على الأزمة وكسر حلقات انتشار الفيروس، حيث إن اكتشاف الحالات بشكل مبكر وعزلها ورعايتها يساهم في منع تفشي وانتشار الفيروس.
"الصحة" وعبر حساباتها الرسمية نشرت صوراً لعملية المسح النشط الذي يتضمن إرسال فرق متخصصة للفحص المبكر داخل المناطق عالية الخطورة، مثل الأحياء المكتظة ومساكن العمالة.
"الصحة" ضاعفت فرق المسح النشط وتطبق الطريق الاحترازية في عدة مناطق خلال هذه الأيام.
ومن ضمن الحزمة الجديدة زادت الصحة من الفحوصات في مساكن العمال، كما زادت من سعة الفحوصات المخبرية اليومية وبدأت بإجراء الفحوصات في مختبرات في مناطق مختلفة من المملكة.
"الصحة" وضمن جهودها الوقائية والاحترازية وسعت من دوائر الاستقصاء الوبائي لتشمل الدائرة الثانية والثالثة من المخالطين، كما طورت وأدخلت تقنيات ذكية لاكتشاف الحالات مثل التقييم الذاتي الإلكتروني.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في المؤتمر الصحفي اليوم أن نسبة من الحالات المكتشفة خلال الأيام الماضية إضافة إلى 50% من الحالات المعلنة اليوم ونسبة مهمة متوقعة من الحالات في الأيام القادمة ستأتي نتيجة المسح النشط الذي تقوم به وزارة الصحة حالياً، والذي سيساهم بإذن الله في السيطرة وكسر حلقات انتشار فيروس كورونا.

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