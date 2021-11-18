النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سكني" يوقّع اتفاقية مع هيئة الجمارك لتقديم "خدمات إسكانية"

تنظيم معرض بهدف التعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري

وقع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبد العزيز الحقباني، بمقر وزارة الإسكان بالرياض، اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للجمارك وبرنامج "سكني"، لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الجمارك من المواطنين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين الجانبين لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الجمارك تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني الذي سيقام داخل مقر الهيئة العامة للجمارك، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج "سكني".

ويتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي "الجمارك" بخصومات حصرية، خلال فترة إقامة المعرض.

وتتضمن الاتفاقية تقديم "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر الهيئة العامة للجمارك، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.

ويأتي انضمام الهيئة العامة للجمارك استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع عدة جهات، منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل.

وزير الإسكان محافظ الهيئة العامة للجمارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سكني" يوقّع اتفاقية مع هيئة الجمارك لتقديم "خدمات إسكانية"
سبق

وقع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبد العزيز الحقباني، بمقر وزارة الإسكان بالرياض، اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للجمارك وبرنامج "سكني"، لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الجمارك من المواطنين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين الجانبين لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الجمارك تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني الذي سيقام داخل مقر الهيئة العامة للجمارك، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج "سكني".

ويتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي "الجمارك" بخصومات حصرية، خلال فترة إقامة المعرض.

وتتضمن الاتفاقية تقديم "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر الهيئة العامة للجمارك، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.

ويأتي انضمام الهيئة العامة للجمارك استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع عدة جهات، منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
04:30 PM

"سكني" يوقّع اتفاقية مع هيئة الجمارك لتقديم "خدمات إسكانية"

تنظيم معرض بهدف التعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
260

وقع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبد العزيز الحقباني، بمقر وزارة الإسكان بالرياض، اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للجمارك وبرنامج "سكني"، لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الجمارك من المواطنين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين الجانبين لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الجمارك تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني الذي سيقام داخل مقر الهيئة العامة للجمارك، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج "سكني".

ويتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي "الجمارك" بخصومات حصرية، خلال فترة إقامة المعرض.

وتتضمن الاتفاقية تقديم "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر الهيئة العامة للجمارك، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.

ويأتي انضمام الهيئة العامة للجمارك استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع عدة جهات، منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,610
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,396
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,778
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,074

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة