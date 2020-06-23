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لبنان: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

12 منهم من المقيمين المخالطين لوافدين

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 12 منهم من المقيمين المخالطين لوافدين، والـ 7 الباقين من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخراً، مما رفع الإصابات إلى 1622 حالة.
وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، الخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1454 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1098، إثر تأكيد مخبري لشفاء 54 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقراً على 32.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 12 منهم من المقيمين المخالطين لوافدين، والـ 7 الباقين من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخراً، مما رفع الإصابات إلى 1622 حالة.
وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، الخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1454 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1098، إثر تأكيد مخبري لشفاء 54 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقراً على 32.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
05:46 PM

لبنان: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

12 منهم من المقيمين المخالطين لوافدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 12 منهم من المقيمين المخالطين لوافدين، والـ 7 الباقين من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخراً، مما رفع الإصابات إلى 1622 حالة.
وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، الخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1454 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1098، إثر تأكيد مخبري لشفاء 54 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقراً على 32.

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