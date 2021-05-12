ارتفاع سعر نفط "برنت" بنسبة 0.74 %
ليصل إلى 69.06 دولاراً أمريكياً للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.74 في المائة، ما يعادل 0.51 دولار أمريكي، ليصل إلى 69.06 دولار أمريكي للبرميل.
وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.83 في المائة، إلى 65.82 دولار للبرميل.
ارتفاع سعر نفط "برنت" بنسبة 0.74 %
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-12
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.74 في المائة، ما يعادل 0.51 دولار أمريكي، ليصل إلى 69.06 دولار أمريكي للبرميل.
وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.83 في المائة، إلى 65.82 دولار للبرميل.
12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
02:56 PM
ارتفاع سعر نفط "برنت" بنسبة 0.74 %
ليصل إلى 69.06 دولاراً أمريكياً للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.74 في المائة، ما يعادل 0.51 دولار أمريكي، ليصل إلى 69.06 دولار أمريكي للبرميل.
وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.83 في المائة، إلى 65.82 دولار للبرميل.