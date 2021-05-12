ارتفاع سعر نفط "برنت" بنسبة 0.74 %

ليصل إلى 69.06 دولاراً أمريكياً للبرميل

‬ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.74 في المائة، ما يعادل 0.51 دولار أمريكي، ليصل إلى 69.06 دولار أمريكي للبرميل.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.83 في المائة، إلى 65.82 دولار للبرميل.