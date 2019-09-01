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"أخضر فنون القتال المتنوع" يحقق ثلاث برونزيات في بطولة كوريا الجنوبية

حقق المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع للعبة المواي تاي، ثلاث ميداليات برونزية في ختام بطولة الفنون القتالية بمدينة تشنغجو بكوريا الجنوبية.

وحقق اللاعب عبدالله القحطاني برونزية وزن أقل من كجم 71 (للمواي تاي) بعد خسارته من اللاعب الإماراتي أمين المعتصم، فيما حقق سلطان مؤمن في وزن أقل من 81 كجم (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته في مباراة نصف نهائي من لاعب هونج كونج شيوك لونق تونق، فيما نال اللاعب يوسف الحربي في وزن أقل من كجم 54 (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته من اللاعب الماليزي رضوان داوود.

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"أخضر فنون القتال المتنوع" يحقق ثلاث برونزيات في بطولة كوريا الجنوبية
سبق

حقق المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع للعبة المواي تاي، ثلاث ميداليات برونزية في ختام بطولة الفنون القتالية بمدينة تشنغجو بكوريا الجنوبية.

وحقق اللاعب عبدالله القحطاني برونزية وزن أقل من كجم 71 (للمواي تاي) بعد خسارته من اللاعب الإماراتي أمين المعتصم، فيما حقق سلطان مؤمن في وزن أقل من 81 كجم (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته في مباراة نصف نهائي من لاعب هونج كونج شيوك لونق تونق، فيما نال اللاعب يوسف الحربي في وزن أقل من كجم 54 (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته من اللاعب الماليزي رضوان داوود.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
09:09 PM

"أخضر فنون القتال المتنوع" يحقق ثلاث برونزيات في بطولة كوريا الجنوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع للعبة المواي تاي، ثلاث ميداليات برونزية في ختام بطولة الفنون القتالية بمدينة تشنغجو بكوريا الجنوبية.

وحقق اللاعب عبدالله القحطاني برونزية وزن أقل من كجم 71 (للمواي تاي) بعد خسارته من اللاعب الإماراتي أمين المعتصم، فيما حقق سلطان مؤمن في وزن أقل من 81 كجم (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته في مباراة نصف نهائي من لاعب هونج كونج شيوك لونق تونق، فيما نال اللاعب يوسف الحربي في وزن أقل من كجم 54 (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته من اللاعب الماليزي رضوان داوود.

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