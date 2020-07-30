مصر تسجِّل 409 إصابات جديدة بـ" كورونا" و37 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 93356 حالة بينهم 37025 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأربعاء تسجيل 409 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و37 حالة وفاة، وخروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 37025 حالة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 93356 حالة، من ضمنهم 37025 حالة شفاء، و4728 حالة وفاة.