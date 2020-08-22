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الخميس.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار يشارك في تنظيم حوار عالمي بالرياض

بتنظيم ودعوة من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء بعنوان "لنشكل مستقبلاً معاً"

يشارك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، والأمم المتحدة، في الحوار العالمي "لنشكل مستقبلاً معاً"، الذي يأتي بتنظيم ودعوة من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، يوم الخميس المقبل 9 المحرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020م "عن بُعد" بالرياض.

ويستضيف الحوار كلاً من المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة ناتالي فوستيه، والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان.

كما يشارك في الحوار الذي يفتتحه ويرأسه الممثل الرئيس لدى الأمم المتحدة والأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل الفضل، وعدد من أصحاب المعالي، إضافة إلى نحو 1000 من الخبراء وذوي الاختصاص والاهتمام.

وذكر الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبد الله الفوزان، أن مشاركة المركز في الحوار الذي يعقد بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى 75 كعضو مؤسس للأمم المتحدة، تأتي امتداداً لمشاركاته السابقة في المناسبات الوطنية والدولية، بوصفه مركزاً وطنياً معنياً بتعزيز وترسيخ ونشر قيم الحوار والتواصل والسلام والتعايش والتسامح بين جميع الأطياف الفكرية المختلفة.

وأكد أن حضور المركز في مثل هذه الحوارات واللقاءات سيسهم في الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، وكذلك في إلقاء الضوء على جهود المملكة في مجال مناقشة القضايا والمستجدات المحلية والدولية، ومنها أزمة فيروس كورونا.

ويعكس الحوار العالمي الذي يناقش عدداً من المحاور المهمة رغبة الأمم المتحدة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والمنتدى السعودي للأبنية الخضراء في الاضطلاع بدورهما في تعزيز قيم المواطنة التي يصبو إليها العالم اليوم لمواجهة ما يشهده من تغيّرات هائلة وتحديات معقدة، بدءاً من أزمة المناخ وعدم المساواة وأشكال العنف الجديدة، مروراً بالتغيرات السريعة في التكنولوجيا والاستيطان البشري، وصولا إلى الأوبئة والأزمات الصحية، ومنها أزمة وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بأسره.


ويستعرض اللقاء سبل تعزيز العمل والتعاون الدولي ومشاركة المجتمعات المحلية عبر الحدود والقطاعات الحكومية وغير الحكومية والخاصة؛ لجعل العالم أفضل حالاً، وأيضا تعهد الأمم المتحدة ببناء عالم ما بعد كورونا يكون أكثر مساواة وتعاوناً، فضلاً عن تحقيق التقدم نحو مبادئ ومنهجيات وتطبيقات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، باعتبارها المنظمة العالمية الوحيدة التي تمنح الأمل لكثير من الناس من أجل عالم أفضل والقادرة على تقديم المستقبل المنشود.

ودعا المنتدى السعودي للأبنية الخضراء الراغبين في المشاركة بالمنتدى إلى التسجيل عبر الرابط https://bit.ly/kaSOF.

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخميس.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار يشارك في تنظيم حوار عالمي بالرياض
سبق

يشارك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، والأمم المتحدة، في الحوار العالمي "لنشكل مستقبلاً معاً"، الذي يأتي بتنظيم ودعوة من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، يوم الخميس المقبل 9 المحرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020م "عن بُعد" بالرياض.

ويستضيف الحوار كلاً من المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة ناتالي فوستيه، والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان.

كما يشارك في الحوار الذي يفتتحه ويرأسه الممثل الرئيس لدى الأمم المتحدة والأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل الفضل، وعدد من أصحاب المعالي، إضافة إلى نحو 1000 من الخبراء وذوي الاختصاص والاهتمام.

وذكر الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبد الله الفوزان، أن مشاركة المركز في الحوار الذي يعقد بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى 75 كعضو مؤسس للأمم المتحدة، تأتي امتداداً لمشاركاته السابقة في المناسبات الوطنية والدولية، بوصفه مركزاً وطنياً معنياً بتعزيز وترسيخ ونشر قيم الحوار والتواصل والسلام والتعايش والتسامح بين جميع الأطياف الفكرية المختلفة.

وأكد أن حضور المركز في مثل هذه الحوارات واللقاءات سيسهم في الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، وكذلك في إلقاء الضوء على جهود المملكة في مجال مناقشة القضايا والمستجدات المحلية والدولية، ومنها أزمة فيروس كورونا.

ويعكس الحوار العالمي الذي يناقش عدداً من المحاور المهمة رغبة الأمم المتحدة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والمنتدى السعودي للأبنية الخضراء في الاضطلاع بدورهما في تعزيز قيم المواطنة التي يصبو إليها العالم اليوم لمواجهة ما يشهده من تغيّرات هائلة وتحديات معقدة، بدءاً من أزمة المناخ وعدم المساواة وأشكال العنف الجديدة، مروراً بالتغيرات السريعة في التكنولوجيا والاستيطان البشري، وصولا إلى الأوبئة والأزمات الصحية، ومنها أزمة وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بأسره.


ويستعرض اللقاء سبل تعزيز العمل والتعاون الدولي ومشاركة المجتمعات المحلية عبر الحدود والقطاعات الحكومية وغير الحكومية والخاصة؛ لجعل العالم أفضل حالاً، وأيضا تعهد الأمم المتحدة ببناء عالم ما بعد كورونا يكون أكثر مساواة وتعاوناً، فضلاً عن تحقيق التقدم نحو مبادئ ومنهجيات وتطبيقات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، باعتبارها المنظمة العالمية الوحيدة التي تمنح الأمل لكثير من الناس من أجل عالم أفضل والقادرة على تقديم المستقبل المنشود.

ودعا المنتدى السعودي للأبنية الخضراء الراغبين في المشاركة بالمنتدى إلى التسجيل عبر الرابط https://bit.ly/kaSOF.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
01:01 PM

الخميس.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار يشارك في تنظيم حوار عالمي بالرياض

بتنظيم ودعوة من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء بعنوان "لنشكل مستقبلاً معاً"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يشارك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، والأمم المتحدة، في الحوار العالمي "لنشكل مستقبلاً معاً"، الذي يأتي بتنظيم ودعوة من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، يوم الخميس المقبل 9 المحرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020م "عن بُعد" بالرياض.

ويستضيف الحوار كلاً من المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة ناتالي فوستيه، والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان.

كما يشارك في الحوار الذي يفتتحه ويرأسه الممثل الرئيس لدى الأمم المتحدة والأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل الفضل، وعدد من أصحاب المعالي، إضافة إلى نحو 1000 من الخبراء وذوي الاختصاص والاهتمام.

وذكر الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبد الله الفوزان، أن مشاركة المركز في الحوار الذي يعقد بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى 75 كعضو مؤسس للأمم المتحدة، تأتي امتداداً لمشاركاته السابقة في المناسبات الوطنية والدولية، بوصفه مركزاً وطنياً معنياً بتعزيز وترسيخ ونشر قيم الحوار والتواصل والسلام والتعايش والتسامح بين جميع الأطياف الفكرية المختلفة.

وأكد أن حضور المركز في مثل هذه الحوارات واللقاءات سيسهم في الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، وكذلك في إلقاء الضوء على جهود المملكة في مجال مناقشة القضايا والمستجدات المحلية والدولية، ومنها أزمة فيروس كورونا.

ويعكس الحوار العالمي الذي يناقش عدداً من المحاور المهمة رغبة الأمم المتحدة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والمنتدى السعودي للأبنية الخضراء في الاضطلاع بدورهما في تعزيز قيم المواطنة التي يصبو إليها العالم اليوم لمواجهة ما يشهده من تغيّرات هائلة وتحديات معقدة، بدءاً من أزمة المناخ وعدم المساواة وأشكال العنف الجديدة، مروراً بالتغيرات السريعة في التكنولوجيا والاستيطان البشري، وصولا إلى الأوبئة والأزمات الصحية، ومنها أزمة وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بأسره.


ويستعرض اللقاء سبل تعزيز العمل والتعاون الدولي ومشاركة المجتمعات المحلية عبر الحدود والقطاعات الحكومية وغير الحكومية والخاصة؛ لجعل العالم أفضل حالاً، وأيضا تعهد الأمم المتحدة ببناء عالم ما بعد كورونا يكون أكثر مساواة وتعاوناً، فضلاً عن تحقيق التقدم نحو مبادئ ومنهجيات وتطبيقات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، باعتبارها المنظمة العالمية الوحيدة التي تمنح الأمل لكثير من الناس من أجل عالم أفضل والقادرة على تقديم المستقبل المنشود.

ودعا المنتدى السعودي للأبنية الخضراء الراغبين في المشاركة بالمنتدى إلى التسجيل عبر الرابط https://bit.ly/kaSOF.

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