مجلس الأمن يدعو بالإجماع إلى خروج المرتزقة من ليبيا

شدد على احترام حظر السلاح

دعا مجلس الأمن الدولي في إعلان تَبَنّاه بالإجماع أمس، إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير، مرحّبًا بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد؛ وفقًا لما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وطالَبَ مجلس الأمن جميعَ الأطراف بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر الماضي، ويحضّ الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل.

وشدد المجلس على الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وبحسب الأمم المتحدة؛ فلا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزقة في ليبيا نهاية عام 2020، ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب لهؤلاء.