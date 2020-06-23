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فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق مدنية بالسعودية

أكدت أن اتفاقًا سياسيًّا شاملاً هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع باليمن

دانت الجمهورية الفرنسية الهجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بدون طيار، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح اليوم الثلاثاء إلى أن الهجمات التي استهدفت عمدًا المناطق المدنية تشكِّل هجومًا جديدًا على أمن السعودية واستقرار المنطقة.

وأضافت بأن استئناف المناقشات حول اتفاق سياسي شامل يعد الحل الحقيقي الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن. مجددة دعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق مدنية بالسعودية
سبق

دانت الجمهورية الفرنسية الهجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بدون طيار، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح اليوم الثلاثاء إلى أن الهجمات التي استهدفت عمدًا المناطق المدنية تشكِّل هجومًا جديدًا على أمن السعودية واستقرار المنطقة.

وأضافت بأن استئناف المناقشات حول اتفاق سياسي شامل يعد الحل الحقيقي الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن. مجددة دعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
11:20 PM

فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق مدنية بالسعودية

أكدت أن اتفاقًا سياسيًّا شاملاً هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع باليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دانت الجمهورية الفرنسية الهجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بدون طيار، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح اليوم الثلاثاء إلى أن الهجمات التي استهدفت عمدًا المناطق المدنية تشكِّل هجومًا جديدًا على أمن السعودية واستقرار المنطقة.

وأضافت بأن استئناف المناقشات حول اتفاق سياسي شامل يعد الحل الحقيقي الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن. مجددة دعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

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