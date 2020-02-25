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"هيئة السياحة" تحصل على اعتماد دولي في جودة الأنظمة والخدمات الإلكترونية

كأول جهة حكومية تحصل على هذا الاعتماد على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا

حصلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، على اعتماد دولي لجـودة الأنـظـمة والخدمات الإلكتـرونية المقدمة للمستفيدين TMMI، كأول جهة حكومية تحصل على هذا الاعتماد على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.


ويعد نموذج (TMMI) الصادر من منظمة غير ربحية لإدارة جودة البرمجيات، من أشهر المعايير الدولية المعتمدة التي تُمنح وفق القدرة والنضج لأفضل الممارسات الإدارية في مجال جودة الأنظمة والخدمات الإلكترونية.


وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس أنس بن عبدالله الصليع، أن الحصول على هذا الاعتماد، يأتي انطلاقاً من الحرص على تقديم ما هو الأفضل من خلال العمل على إيجاد أفضل الممارسات في توثيق إجراءات ومعايير ضمان الجودة في تقديم الخدمات للمستفيدين من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال، التي تسهم بشكل كبير في عملية التحول الرقمي.


ويضاف هذا الاعتماد للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بعد حصولها على سلسلة من الاعتمادات لتطبيق أعلى المعايير والسياسات الدولية على مشاريع التحول الرقمي وهي حوكمة تقنية المعلومات COBIT، والبنية التحتية المعلوماتية ITIL، وشهادة دولية معتمدة لسياسات استمرارية الأعمال 22301 ISO، إدارة أمن المعلومات ISO 27001، إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO 20000 وتحقيق نموذج تكامل لنضج القدرة CMMI.

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

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"هيئة السياحة" تحصل على اعتماد دولي في جودة الأنظمة والخدمات الإلكترونية
سبق

حصلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، على اعتماد دولي لجـودة الأنـظـمة والخدمات الإلكتـرونية المقدمة للمستفيدين TMMI، كأول جهة حكومية تحصل على هذا الاعتماد على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.


ويعد نموذج (TMMI) الصادر من منظمة غير ربحية لإدارة جودة البرمجيات، من أشهر المعايير الدولية المعتمدة التي تُمنح وفق القدرة والنضج لأفضل الممارسات الإدارية في مجال جودة الأنظمة والخدمات الإلكترونية.


وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس أنس بن عبدالله الصليع، أن الحصول على هذا الاعتماد، يأتي انطلاقاً من الحرص على تقديم ما هو الأفضل من خلال العمل على إيجاد أفضل الممارسات في توثيق إجراءات ومعايير ضمان الجودة في تقديم الخدمات للمستفيدين من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال، التي تسهم بشكل كبير في عملية التحول الرقمي.


ويضاف هذا الاعتماد للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بعد حصولها على سلسلة من الاعتمادات لتطبيق أعلى المعايير والسياسات الدولية على مشاريع التحول الرقمي وهي حوكمة تقنية المعلومات COBIT، والبنية التحتية المعلوماتية ITIL، وشهادة دولية معتمدة لسياسات استمرارية الأعمال 22301 ISO، إدارة أمن المعلومات ISO 27001، إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO 20000 وتحقيق نموذج تكامل لنضج القدرة CMMI.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
03:09 PM

"هيئة السياحة" تحصل على اعتماد دولي في جودة الأنظمة والخدمات الإلكترونية

كأول جهة حكومية تحصل على هذا الاعتماد على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حصلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، على اعتماد دولي لجـودة الأنـظـمة والخدمات الإلكتـرونية المقدمة للمستفيدين TMMI، كأول جهة حكومية تحصل على هذا الاعتماد على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.


ويعد نموذج (TMMI) الصادر من منظمة غير ربحية لإدارة جودة البرمجيات، من أشهر المعايير الدولية المعتمدة التي تُمنح وفق القدرة والنضج لأفضل الممارسات الإدارية في مجال جودة الأنظمة والخدمات الإلكترونية.


وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس أنس بن عبدالله الصليع، أن الحصول على هذا الاعتماد، يأتي انطلاقاً من الحرص على تقديم ما هو الأفضل من خلال العمل على إيجاد أفضل الممارسات في توثيق إجراءات ومعايير ضمان الجودة في تقديم الخدمات للمستفيدين من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال، التي تسهم بشكل كبير في عملية التحول الرقمي.


ويضاف هذا الاعتماد للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بعد حصولها على سلسلة من الاعتمادات لتطبيق أعلى المعايير والسياسات الدولية على مشاريع التحول الرقمي وهي حوكمة تقنية المعلومات COBIT، والبنية التحتية المعلوماتية ITIL، وشهادة دولية معتمدة لسياسات استمرارية الأعمال 22301 ISO، إدارة أمن المعلومات ISO 27001، إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO 20000 وتحقيق نموذج تكامل لنضج القدرة CMMI.

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