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مسؤولو "الخطوط" و"الطاقة" يجيبون عن أسئلة أعضاء لجنتين بـ"الشورى"

اجتماع ناقش تقريرَي المؤسسة والوزارة السنويين وخرج بمقترحات تعزز الأداء

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي؛ أمس، اجتماعاً مع عدد من مسؤولي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، يتقدمهم المدير العام المكلف للمؤسسة سامي بن علي سندي.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لعام المالي 1439 / 1440هـ.

كما عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، أمس، اجتماعاً بالمستشار في وزارة الطاقة عبدالرحمن بن محمد العبدالكريم؛ وعدد من المسؤولين في الوزارة؛ حيث ناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وأجاب مسؤولي المؤسسة والوزارة عن عدد من الأسئلة والاستفسارات التي قدمها أعضاء اللجنتين والتي تناولت عدداً من المحاور التي تضمنها التقريران.

وفي نهاية الاجتماعين، خلص المشاركون إلى عددٍ من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز أداء المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ووزارة الطاقة.

لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مجلس الشورى اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسؤولو "الخطوط" و"الطاقة" يجيبون عن أسئلة أعضاء لجنتين بـ"الشورى"
سبق

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي؛ أمس، اجتماعاً مع عدد من مسؤولي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، يتقدمهم المدير العام المكلف للمؤسسة سامي بن علي سندي.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لعام المالي 1439 / 1440هـ.

كما عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، أمس، اجتماعاً بالمستشار في وزارة الطاقة عبدالرحمن بن محمد العبدالكريم؛ وعدد من المسؤولين في الوزارة؛ حيث ناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وأجاب مسؤولي المؤسسة والوزارة عن عدد من الأسئلة والاستفسارات التي قدمها أعضاء اللجنتين والتي تناولت عدداً من المحاور التي تضمنها التقريران.

وفي نهاية الاجتماعين، خلص المشاركون إلى عددٍ من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز أداء المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ووزارة الطاقة.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
01:24 PM

مسؤولو "الخطوط" و"الطاقة" يجيبون عن أسئلة أعضاء لجنتين بـ"الشورى"

اجتماع ناقش تقريرَي المؤسسة والوزارة السنويين وخرج بمقترحات تعزز الأداء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي؛ أمس، اجتماعاً مع عدد من مسؤولي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، يتقدمهم المدير العام المكلف للمؤسسة سامي بن علي سندي.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لعام المالي 1439 / 1440هـ.

كما عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، أمس، اجتماعاً بالمستشار في وزارة الطاقة عبدالرحمن بن محمد العبدالكريم؛ وعدد من المسؤولين في الوزارة؛ حيث ناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وأجاب مسؤولي المؤسسة والوزارة عن عدد من الأسئلة والاستفسارات التي قدمها أعضاء اللجنتين والتي تناولت عدداً من المحاور التي تضمنها التقريران.

وفي نهاية الاجتماعين، خلص المشاركون إلى عددٍ من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز أداء المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ووزارة الطاقة.

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