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"المسعودي" يتفقد المرحلة الأخيرة من ترحيل المقررات الدراسية لمدارس جدة

أكد على بداية فعلية وجادة للدراسة الأحد المقبل

وقف مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم الأربعاء، على المرحلة الأخيرة من عملية ترحيل المقررات الدراسية إلى مدارس البنين والبنات بمختلف مراحلها.

وأوضح الدكتور "المسعودي" أن عملية ترحيل المقررات تسير وفق الخطة الزمنية التي تم وضعها، والتي تهدف لإيصال كل المقررات إلى جميع مدارس البنين والبنات في كل من جدة ورابغ وخليص قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة من أجل بداية فعلية وجادة للدراسة من يوم الأحد المقبل، بإذن الله.

وقدم الدكتور "المسعودي" الشكر لإدارة المستودعات وإدارة التخطيط والمعلومات وقادة وقائدات المدارس على جهودهم في نجاح خطة ترحيل المقررات واستلامها بالشكل المطلوب، مرحّباً بالطلاب والطالبات، ومتمنياً لهم عاماً دراسياً مميزاً بمشيئة الله.

من جانبه، ذكر مدير إدارة المستودعات بتعليم جدة محمد هاجس، إنه تم تكليف أكثر من ٣٥ موظفاً وعاملاً بالعمل على إنجاز خطة التوزيع والترحيل، بالإضافة لتوفير ٣٥ مركبة لنقل المقررات إلى المدارس يومياً.

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"المسعودي" يتفقد المرحلة الأخيرة من ترحيل المقررات الدراسية لمدارس جدة
سبق

وقف مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم الأربعاء، على المرحلة الأخيرة من عملية ترحيل المقررات الدراسية إلى مدارس البنين والبنات بمختلف مراحلها.

وأوضح الدكتور "المسعودي" أن عملية ترحيل المقررات تسير وفق الخطة الزمنية التي تم وضعها، والتي تهدف لإيصال كل المقررات إلى جميع مدارس البنين والبنات في كل من جدة ورابغ وخليص قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة من أجل بداية فعلية وجادة للدراسة من يوم الأحد المقبل، بإذن الله.

وقدم الدكتور "المسعودي" الشكر لإدارة المستودعات وإدارة التخطيط والمعلومات وقادة وقائدات المدارس على جهودهم في نجاح خطة ترحيل المقررات واستلامها بالشكل المطلوب، مرحّباً بالطلاب والطالبات، ومتمنياً لهم عاماً دراسياً مميزاً بمشيئة الله.

من جانبه، ذكر مدير إدارة المستودعات بتعليم جدة محمد هاجس، إنه تم تكليف أكثر من ٣٥ موظفاً وعاملاً بالعمل على إنجاز خطة التوزيع والترحيل، بالإضافة لتوفير ٣٥ مركبة لنقل المقررات إلى المدارس يومياً.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
07:28 PM

"المسعودي" يتفقد المرحلة الأخيرة من ترحيل المقررات الدراسية لمدارس جدة

أكد على بداية فعلية وجادة للدراسة الأحد المقبل

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عبدالله الراجحي - جدة
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وقف مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم الأربعاء، على المرحلة الأخيرة من عملية ترحيل المقررات الدراسية إلى مدارس البنين والبنات بمختلف مراحلها.

وأوضح الدكتور "المسعودي" أن عملية ترحيل المقررات تسير وفق الخطة الزمنية التي تم وضعها، والتي تهدف لإيصال كل المقررات إلى جميع مدارس البنين والبنات في كل من جدة ورابغ وخليص قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة من أجل بداية فعلية وجادة للدراسة من يوم الأحد المقبل، بإذن الله.

وقدم الدكتور "المسعودي" الشكر لإدارة المستودعات وإدارة التخطيط والمعلومات وقادة وقائدات المدارس على جهودهم في نجاح خطة ترحيل المقررات واستلامها بالشكل المطلوب، مرحّباً بالطلاب والطالبات، ومتمنياً لهم عاماً دراسياً مميزاً بمشيئة الله.

من جانبه، ذكر مدير إدارة المستودعات بتعليم جدة محمد هاجس، إنه تم تكليف أكثر من ٣٥ موظفاً وعاملاً بالعمل على إنجاز خطة التوزيع والترحيل، بالإضافة لتوفير ٣٥ مركبة لنقل المقررات إلى المدارس يومياً.

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