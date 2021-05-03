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"الصحة": تسجيل 953 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

أول دولة عربية تحظر صلاة العيد هذا العام.. تعرّف عليها

استمرار حظر جميع الأنشطة التجارية بداية من السبت 8 مايو

قررت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في سلطنة عمان، منع إقامة صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام في مصليات عيد السلطنة خوفاً من تفشي الفيروس؛ وبذلك تكون سلطنة عمان أول دولة عربية تحظر صلاة العيد.

وكشف الحساب الرسمي لجهود مواجهة كورونا في سلطنة عمان "عمان تواجه كورونا" أن اللجنة العليا قررت أيضاً استمرار قرار حظر جميع الأنشطة التجارية بداية من يوم السبت 8 مايو وحتى يوم السبت 15 مايو باستثناء المحلات الغذائية ومحطات الوقود والصيدليات، ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً ابتداءً من مساء يوم السبت 8 مايو وحتى صباح يوم السبت 15 مايو الجاري.

كما قررت تعليق حضور الموظفين لمقار عملهم، والعمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداءً من يوم الأحد 9 مايو إلى يوم الثلاثاء 11 مايو، إضافة إلى منع أسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها ومواقعها.

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أول دولة عربية تحظر صلاة العيد هذا العام.. تعرّف عليها
سبق

قررت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في سلطنة عمان، منع إقامة صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام في مصليات عيد السلطنة خوفاً من تفشي الفيروس؛ وبذلك تكون سلطنة عمان أول دولة عربية تحظر صلاة العيد.

وكشف الحساب الرسمي لجهود مواجهة كورونا في سلطنة عمان "عمان تواجه كورونا" أن اللجنة العليا قررت أيضاً استمرار قرار حظر جميع الأنشطة التجارية بداية من يوم السبت 8 مايو وحتى يوم السبت 15 مايو باستثناء المحلات الغذائية ومحطات الوقود والصيدليات، ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً ابتداءً من مساء يوم السبت 8 مايو وحتى صباح يوم السبت 15 مايو الجاري.

كما قررت تعليق حضور الموظفين لمقار عملهم، والعمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداءً من يوم الأحد 9 مايو إلى يوم الثلاثاء 11 مايو، إضافة إلى منع أسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها ومواقعها.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
04:18 PM

أول دولة عربية تحظر صلاة العيد هذا العام.. تعرّف عليها

استمرار حظر جميع الأنشطة التجارية بداية من السبت 8 مايو

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منصور الشلاقي - الرياض
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1,796

قررت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في سلطنة عمان، منع إقامة صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام في مصليات عيد السلطنة خوفاً من تفشي الفيروس؛ وبذلك تكون سلطنة عمان أول دولة عربية تحظر صلاة العيد.

وكشف الحساب الرسمي لجهود مواجهة كورونا في سلطنة عمان "عمان تواجه كورونا" أن اللجنة العليا قررت أيضاً استمرار قرار حظر جميع الأنشطة التجارية بداية من يوم السبت 8 مايو وحتى يوم السبت 15 مايو باستثناء المحلات الغذائية ومحطات الوقود والصيدليات، ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً ابتداءً من مساء يوم السبت 8 مايو وحتى صباح يوم السبت 15 مايو الجاري.

كما قررت تعليق حضور الموظفين لمقار عملهم، والعمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداءً من يوم الأحد 9 مايو إلى يوم الثلاثاء 11 مايو، إضافة إلى منع أسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها ومواقعها.

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