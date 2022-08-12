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"تطوير المدينة" تنجز ٩٠٪ من مشروع تأهيل وادي العقيق

ممرات للمشاة ومسارات دراجات ومسطحات خضراء وخدمات ومواقع استثمارية

‎تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تنفيذ أعمالها في مشروع التأهيل البيئي وتطوير ‎وادي العقيق (المرحلة الأولى).

وذكرت هيئة تطوير المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" انه تم انجاز نسبة 90% من المشروع والذي يهدف لتحويل الوادي إلى منتزه صديق للبيئة يخدم سكان وزوار المدينة المنورة.

‏ويتضمن المشروع إنشاء ممرات للمشاة ومسارات دراجات ومسطحات خضراء وجلسات عائلية وخدمات عامة ومواقع استثمارية وتطوير مناطق تاريخية على ضفاف الوادي وإبراز الجانب الديني لوادي العقيق.

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"تطوير المدينة" تنجز ٩٠٪ من مشروع تأهيل وادي العقيق
سبق

‎تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تنفيذ أعمالها في مشروع التأهيل البيئي وتطوير ‎وادي العقيق (المرحلة الأولى).

وذكرت هيئة تطوير المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" انه تم انجاز نسبة 90% من المشروع والذي يهدف لتحويل الوادي إلى منتزه صديق للبيئة يخدم سكان وزوار المدينة المنورة.

‏ويتضمن المشروع إنشاء ممرات للمشاة ومسارات دراجات ومسطحات خضراء وجلسات عائلية وخدمات عامة ومواقع استثمارية وتطوير مناطق تاريخية على ضفاف الوادي وإبراز الجانب الديني لوادي العقيق.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
09:05 PM

"تطوير المدينة" تنجز ٩٠٪ من مشروع تأهيل وادي العقيق

ممرات للمشاة ومسارات دراجات ومسطحات خضراء وخدمات ومواقع استثمارية

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يوسف سفر - المدينة المنورة
1
601

‎تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تنفيذ أعمالها في مشروع التأهيل البيئي وتطوير ‎وادي العقيق (المرحلة الأولى).

وذكرت هيئة تطوير المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" انه تم انجاز نسبة 90% من المشروع والذي يهدف لتحويل الوادي إلى منتزه صديق للبيئة يخدم سكان وزوار المدينة المنورة.

‏ويتضمن المشروع إنشاء ممرات للمشاة ومسارات دراجات ومسطحات خضراء وجلسات عائلية وخدمات عامة ومواقع استثمارية وتطوير مناطق تاريخية على ضفاف الوادي وإبراز الجانب الديني لوادي العقيق.

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