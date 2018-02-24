بالترجيح.. الأهلي يُقصي "الفيحاء" ويصعد لنصف نهائي كأس الملك

بعد مباراة مثيرة شهدت أربعة أهداف وحالة طرد

التحق فريق الأهلي لكرة القدم بركب المتأهلين لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إلى جانب (الاتحاد والباطن) بفوزه على مضيفه الفيحاء بركلات الترجيح (4-3) بعد أن انتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الايجابي (2-2) في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار دور ربع النهائي من البطولة والذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك سلمان بالمجمعة.

أول فرصة تهديفية كانت من نصيب الفيحاء عندما انسل فيرناديز من الجهة اليسرى وأرسل عرضية تصدى لها الحارس باسم العطالله أولاً قبل أن تعود لقدم اسبيريا البعيد عن الرقابة الدفاعية الذي صوبها قوية، نابت العارضة عن الحارس في التصدي لها لتحرم الفيحاء من هدف محقق.

جاءت البداية سريعة وحاول أصحاب الضيافة مباغتة الأهلي وجماهيره عندما بادر للهجوم بوقت مبكر، صحيح أن فرص التهديد المباشر لم تبلغ في البداية غايتها لكن جعلت الفريق يكتسب الكثير من الثقة لصنع اللعب وفرض شخصيته على أجواء اللعب فكان وهجومه ووسطه الأنشط بالتحركات فيما كان دفاعه جاهزا لكبح جماح هجوم الضيوف.

في الدقيقة 21 كانت جماهير الفيحاء على موعد مع افتتاح النتيجة عبر جوناثان قوميز الذي تلقى تمريرة بالمقاس على قدمه من اسبيريلا الذي قدم جملة تكتيكية مع روني فيرناديز قبل أن يهرب بالكرة من الطرف الأيمن ليرسل الكرة إلى مسجل الهدف الذي أودعها في الزاوية البعيدة عن يد حارس الأهلي.



الأهلي دخل الشوط الثاني أكثر إصراراً على تغيير شكله الذي ظهر عليه في الشوط الأول فحاول منذ البداية عبر تصويبة جميلة من على حافة منطقة الجزاء سددها عبدالفتاح عسيري قبل أن ترتطم بالعارضة لتواصل مسارها خارج الشباك .

لكن سرعان ما توقف ضغط الأهلي مما ساعد أصحاب الضيافة لاستعادة زمام المبادرة لكن خطورته كانت لا تذكر على مرمى باسم عطالله بعدها انحصار اللعب في منتصف الملعب حتى ما قبل خمس دقائق على انتهاء اللقاء.

تمكن الأهلي من تعديل النتيجة عبر البديل صالح العمري الذي استطاع أن يعيد اللقاء إلى نقطة البداية من خلال متابعته لعرضية علي عواجي وضعها داخل شباك عبدالرحمن دغريري من أمام المدافعين جعلت الحارس يكتفي بمشاهدتها تعانق الشباك.



الأشواط الإضافية

في وقت كانت ملامح وقت شوط الإضافي الأول بدأت تظهر لعب نواف الصبحي كرة بينية إلى روني الذي عكسها ناحية الشباك تصدى لها العطاالله فتابعها اسبيريا بصعوبة في المرمى في الدقيقة (100) مسجلاً هدف التقدم للفيحاء.

في الدقيقة الأولى للحصة الإضافية الثانية كاد نواف الصحبي أن يعزز النتيجة لفريقه بمتابعة عرضية روني على الطائر وجدت الحارس في طريقها ليحرم الفيحاء من هدف محقق.

ردة فعل الأهلي كانت حاسمة من خلال إدراك التعادل عن طريق عبدالفتاح عسيري الذي تابع بينية ليوناردو داخل شباك دغريري لتشتعل بعدها أجواء اللقاء والذي كاد أن يشهد هدف التقدم للأهلي من ركلة ثابتة نفذها ليوناردو بكل حرفية كانت لها العارضة بالمرصاد .



ركلات الترجيح

لعب الفريقان ست ركلات ترجيحية أضاع للفيحاء عبدالله المطيري وايزاغيري ونواف الصبحي فيما أضاع من الأهلي ميليغان وصالح العمري.