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في الدورة الأولى.. 13 "قاضية" يدشنون دورة حكام السيدات لكرة اليد

بتنظيم معهد إعداد القـادة

أختتم اليوم الأربعاء رابع أيام دورة حكام لعبة كرة اليد للمستجدين "سيدات" والتي ينظمها معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد ويحاضر فيها الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام الحالي بالاتحاد عادل الجناحي، كما شاركت وجدان العبد الكريم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد في إلقاء عدد من المحاضرات في ذات الدورة.

وانطلقت الدورة التي تقام على مسرح نادي القادسية بالخبر"، منذ 30 مايو الماضي وتستمر حتى الثامن من شهر يونيو الجاري بمشاركة 13 حكماً "سيدات" وهي الدورة الأولى المخصصة لحكمات كرة اليد، والتي تتناول العديد من المحاور في قانون كرة اليد الدولي "نظري وعملي" وعلم النفس الرياضي بالإضافة لإصابات الملاعب وطرق علاجها وتنظيم البطولات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الدورة الأولى.. 13 "قاضية" يدشنون دورة حكام السيدات لكرة اليد
سبق

أختتم اليوم الأربعاء رابع أيام دورة حكام لعبة كرة اليد للمستجدين "سيدات" والتي ينظمها معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد ويحاضر فيها الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام الحالي بالاتحاد عادل الجناحي، كما شاركت وجدان العبد الكريم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد في إلقاء عدد من المحاضرات في ذات الدورة.

وانطلقت الدورة التي تقام على مسرح نادي القادسية بالخبر"، منذ 30 مايو الماضي وتستمر حتى الثامن من شهر يونيو الجاري بمشاركة 13 حكماً "سيدات" وهي الدورة الأولى المخصصة لحكمات كرة اليد، والتي تتناول العديد من المحاور في قانون كرة اليد الدولي "نظري وعملي" وعلم النفس الرياضي بالإضافة لإصابات الملاعب وطرق علاجها وتنظيم البطولات.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
08:19 PM

في الدورة الأولى.. 13 "قاضية" يدشنون دورة حكام السيدات لكرة اليد

بتنظيم معهد إعداد القـادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أختتم اليوم الأربعاء رابع أيام دورة حكام لعبة كرة اليد للمستجدين "سيدات" والتي ينظمها معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد ويحاضر فيها الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام الحالي بالاتحاد عادل الجناحي، كما شاركت وجدان العبد الكريم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد في إلقاء عدد من المحاضرات في ذات الدورة.

وانطلقت الدورة التي تقام على مسرح نادي القادسية بالخبر"، منذ 30 مايو الماضي وتستمر حتى الثامن من شهر يونيو الجاري بمشاركة 13 حكماً "سيدات" وهي الدورة الأولى المخصصة لحكمات كرة اليد، والتي تتناول العديد من المحاور في قانون كرة اليد الدولي "نظري وعملي" وعلم النفس الرياضي بالإضافة لإصابات الملاعب وطرق علاجها وتنظيم البطولات.

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