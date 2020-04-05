الجيش الإسرائيلي يعلن: قائد القيادة المركزية في الحجر الصحي بسبب كورونا

بعد فترة حجر قائد الأركان أفيف كوخافي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد القيادة المركزية اللواء نداف بادان دخل الحجر الصحي ضمن إجراءات وقف تفشي كورونا..

وأكد الجيش في بيان له أن قائد القيادة المركزية، اضطر لإخضاع نفسه للحجر في مكتبه، بعد أن اكتشف أنه تفاعل مؤخرًا بمدني تم تشيخص إصابته بالفيروس لاحقًا، طبقاً لـ"RT".

وجاء ذلك بالتزامن مع انتهاء فترة حجر قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الذي زار عقب خروجه من العزلة مدينة بني براك، أحد أكبر بؤر كورونا في البلاد، والتقى قادة القوات المنتشرة هناك مؤخرًا.

وسجلت في إسرائيل حتى الآن 47 وفاة و8018 إصابة بـ "كوفيد-19".