شاهد.. وفاة رجلي أمن إثر انقلاب مركبتهما الرسمية شمالي جازان

فيما باشرت الأجهزة المختصة الحادث عند طريق رابط وتابعت إجراءاتها

توفي رجلا أمن، صباح اليوم، إثر حادث انقلاب مركبتهما على الطريق الرابط بين محافظة بيش ومركز الحقو- شمالي منطقة جازان.

وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة إجراءاتها حول الحادث الذي أودى بحياة رجلي الأمن وهما في مركبة رسمية.