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"صحة بيشة" تسحب مشروعيْ مركزَي "الخضراء وعرمان"

بعد توصية من لجنة فحص العروض وتوجيه إنذارات للمقاول

اعتمدت مديرية الشؤون الصحية في بيشة سحب مشروع إنشاء مركزي صحي "الخضراء وعرمان"، عقب تعثر المقاول في التنفيذ.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة بيشة" علي آل بخيتان: القرار صدر بناءً على محضرين أعدّتهما لجنة فحص العروض بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، حيث أوصت بسحب المشروعين بعد توجيه عدة إنذارات للمقاول.

وأضاف: سيعاد تنفيذ المشروعين بعد طرحهما للمنافسة بحسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

من جانبه، ذكر مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة علي بن يحيى آل كاسي أن إدارته حریصة على إنجاز كل المشاریع ومراقبة تنفيذها وتطبیق الإجراءات النظامية إزاء المقصرین من المقاولين.

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"صحة بيشة" تسحب مشروعيْ مركزَي "الخضراء وعرمان"
سبق

اعتمدت مديرية الشؤون الصحية في بيشة سحب مشروع إنشاء مركزي صحي "الخضراء وعرمان"، عقب تعثر المقاول في التنفيذ.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة بيشة" علي آل بخيتان: القرار صدر بناءً على محضرين أعدّتهما لجنة فحص العروض بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، حيث أوصت بسحب المشروعين بعد توجيه عدة إنذارات للمقاول.

وأضاف: سيعاد تنفيذ المشروعين بعد طرحهما للمنافسة بحسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

من جانبه، ذكر مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة علي بن يحيى آل كاسي أن إدارته حریصة على إنجاز كل المشاریع ومراقبة تنفيذها وتطبیق الإجراءات النظامية إزاء المقصرین من المقاولين.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:05 PM

"صحة بيشة" تسحب مشروعيْ مركزَي "الخضراء وعرمان"

بعد توصية من لجنة فحص العروض وتوجيه إنذارات للمقاول

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سعود الدعجاني - بيشة
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اعتمدت مديرية الشؤون الصحية في بيشة سحب مشروع إنشاء مركزي صحي "الخضراء وعرمان"، عقب تعثر المقاول في التنفيذ.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة بيشة" علي آل بخيتان: القرار صدر بناءً على محضرين أعدّتهما لجنة فحص العروض بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، حيث أوصت بسحب المشروعين بعد توجيه عدة إنذارات للمقاول.

وأضاف: سيعاد تنفيذ المشروعين بعد طرحهما للمنافسة بحسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

من جانبه، ذكر مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة علي بن يحيى آل كاسي أن إدارته حریصة على إنجاز كل المشاریع ومراقبة تنفيذها وتطبیق الإجراءات النظامية إزاء المقصرین من المقاولين.

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