ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الفحوص والإصلاحات اللازمة مجاناً.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" تعلن عن #استدعاء 837 مركبة تويوتا "CAMRY/RAV 4/COROLLA" (Hybrid) لكزس"ES300h/LS500" 2020-2019 لخلل في مضخة معزز الفرامل قد يؤدي إلى فقدان معزز الفرامل مما يزيد المسافة المطلوبة لإيقاف المركبة واحتمالية خطر وقوع حادث.

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 837 مركبة من نوعي "تويوتا" و"لكزس" سنة الصنع 2019 و2020 لخلل في مضخة معزز الفرامل.

"التجارة" تستدعي 837 سيارة حديثة "تويوتا" و"لكزس" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-09 أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 837 مركبة من نوعي "تويوتا" و"لكزس" سنة الصنع 2019 و2020 لخلل في مضخة معزز الفرامل. وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" تعلن عن #استدعاء 837 مركبة تويوتا "CAMRY/RAV 4/COROLLA" (Hybrid) لكزس"ES300h/LS500" 2020-2019 لخلل في مضخة معزز الفرامل قد يؤدي إلى فقدان معزز الفرامل مما يزيد المسافة المطلوبة لإيقاف المركبة واحتمالية خطر وقوع حادث. ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الفحوص والإصلاحات اللازمة مجاناً.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 02:54 PM

"التجارة" تستدعي 837 سيارة حديثة "تويوتا" و"لكزس" خلل في مضخة معزز الفرامل وطالبت بالتواصل مع الشركة





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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 837 مركبة من نوعي "تويوتا" و"لكزس" سنة الصنع 2019 و2020 لخلل في مضخة معزز الفرامل.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" تعلن عن #استدعاء 837 مركبة تويوتا "CAMRY/RAV 4/COROLLA" (Hybrid) لكزس"ES300h/LS500" 2020-2019 لخلل في مضخة معزز الفرامل قد يؤدي إلى فقدان معزز الفرامل مما يزيد المسافة المطلوبة لإيقاف المركبة واحتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الفحوص والإصلاحات اللازمة مجاناً.