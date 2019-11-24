النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 34 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 30 خلال الـ24 ساعة الماضية

"سعودية" تحوّل صناعة الأطعمة إلى خارطة تعبِّر عن المناطق في "قرية زمان"

بهدف نشر ثقافة المملكة والتعريف بعادات وتقاليد الضيافة في جميع أنحاء الوطن

تخصصت إحدى المواطنات في صناعة أطعمة مناطق المملكة، وذلك بإعداد الأكلات التي تشتهر بها المدن السعودية منذ القدم؛ بهدف نشر ثقافة المملكة في هذا الجانب، والتعريف بعادات وتقاليد الضيافة في جميع أنحائها.

ووجدت المواطنة هيفاء اليحيان لشغفها موقعًا في "قرية زمان"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021م، حيث أصبحت مكانًا يتلاقى فيه عشاق تنوع المأكولات السعودية؛ لتقدم لهم أنواع الأطباق التي ينتمي كل واحد منها إلى منطقة معينة من المملكة.

واستطاعت، من مكانها، الإسهام في نشر الثقافة السعودية، والتعريف بالأطعمة التقليدية والأكلات الشهيرة، وتسويقها عالميًّا عبر تقديمها للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي لقي استحسانًا كبيرًا من الزوار الأجانب لـ"قرية زمان"، التي تجمع الماضي والحاضر، وتقاليد أهالي المملكة وتاريخهم، حيث تشرح مكوناتها وطريقة صنعها باللغتين العربية والإنجليزية.

وتتنوع أطباق "اليحيان" ما بين المأكولات النجدية والمكية والجنوبية، وغيرها من الأطعمة التي يعود تاريخها إلى مناطق جغرافية محددة، فضلًا عن المأكولات التي أصبحت ذات سمة سعودية، وتُعرَف في جميع مناطق المملكة ومدنها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سعودية" تحوّل صناعة الأطعمة إلى خارطة تعبِّر عن المناطق في "قرية زمان"
سبق

تخصصت إحدى المواطنات في صناعة أطعمة مناطق المملكة، وذلك بإعداد الأكلات التي تشتهر بها المدن السعودية منذ القدم؛ بهدف نشر ثقافة المملكة في هذا الجانب، والتعريف بعادات وتقاليد الضيافة في جميع أنحائها.

ووجدت المواطنة هيفاء اليحيان لشغفها موقعًا في "قرية زمان"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021م، حيث أصبحت مكانًا يتلاقى فيه عشاق تنوع المأكولات السعودية؛ لتقدم لهم أنواع الأطباق التي ينتمي كل واحد منها إلى منطقة معينة من المملكة.

واستطاعت، من مكانها، الإسهام في نشر الثقافة السعودية، والتعريف بالأطعمة التقليدية والأكلات الشهيرة، وتسويقها عالميًّا عبر تقديمها للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي لقي استحسانًا كبيرًا من الزوار الأجانب لـ"قرية زمان"، التي تجمع الماضي والحاضر، وتقاليد أهالي المملكة وتاريخهم، حيث تشرح مكوناتها وطريقة صنعها باللغتين العربية والإنجليزية.

وتتنوع أطباق "اليحيان" ما بين المأكولات النجدية والمكية والجنوبية، وغيرها من الأطعمة التي يعود تاريخها إلى مناطق جغرافية محددة، فضلًا عن المأكولات التي أصبحت ذات سمة سعودية، وتُعرَف في جميع مناطق المملكة ومدنها.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
03:18 PM

"سعودية" تحوّل صناعة الأطعمة إلى خارطة تعبِّر عن المناطق في "قرية زمان"

بهدف نشر ثقافة المملكة والتعريف بعادات وتقاليد الضيافة في جميع أنحاء الوطن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
724

تخصصت إحدى المواطنات في صناعة أطعمة مناطق المملكة، وذلك بإعداد الأكلات التي تشتهر بها المدن السعودية منذ القدم؛ بهدف نشر ثقافة المملكة في هذا الجانب، والتعريف بعادات وتقاليد الضيافة في جميع أنحائها.

ووجدت المواطنة هيفاء اليحيان لشغفها موقعًا في "قرية زمان"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021م، حيث أصبحت مكانًا يتلاقى فيه عشاق تنوع المأكولات السعودية؛ لتقدم لهم أنواع الأطباق التي ينتمي كل واحد منها إلى منطقة معينة من المملكة.

واستطاعت، من مكانها، الإسهام في نشر الثقافة السعودية، والتعريف بالأطعمة التقليدية والأكلات الشهيرة، وتسويقها عالميًّا عبر تقديمها للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي لقي استحسانًا كبيرًا من الزوار الأجانب لـ"قرية زمان"، التي تجمع الماضي والحاضر، وتقاليد أهالي المملكة وتاريخهم، حيث تشرح مكوناتها وطريقة صنعها باللغتين العربية والإنجليزية.

وتتنوع أطباق "اليحيان" ما بين المأكولات النجدية والمكية والجنوبية، وغيرها من الأطعمة التي يعود تاريخها إلى مناطق جغرافية محددة، فضلًا عن المأكولات التي أصبحت ذات سمة سعودية، وتُعرَف في جميع مناطق المملكة ومدنها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,815
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,334
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,236
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة