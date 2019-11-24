"سعودية" تحوّل صناعة الأطعمة إلى خارطة تعبِّر عن المناطق في "قرية زمان"

بهدف نشر ثقافة المملكة والتعريف بعادات وتقاليد الضيافة في جميع أنحاء الوطن

تخصصت إحدى المواطنات في صناعة أطعمة مناطق المملكة، وذلك بإعداد الأكلات التي تشتهر بها المدن السعودية منذ القدم؛ بهدف نشر ثقافة المملكة في هذا الجانب، والتعريف بعادات وتقاليد الضيافة في جميع أنحائها.

ووجدت المواطنة هيفاء اليحيان لشغفها موقعًا في "قرية زمان"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021م، حيث أصبحت مكانًا يتلاقى فيه عشاق تنوع المأكولات السعودية؛ لتقدم لهم أنواع الأطباق التي ينتمي كل واحد منها إلى منطقة معينة من المملكة.

واستطاعت، من مكانها، الإسهام في نشر الثقافة السعودية، والتعريف بالأطعمة التقليدية والأكلات الشهيرة، وتسويقها عالميًّا عبر تقديمها للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي لقي استحسانًا كبيرًا من الزوار الأجانب لـ"قرية زمان"، التي تجمع الماضي والحاضر، وتقاليد أهالي المملكة وتاريخهم، حيث تشرح مكوناتها وطريقة صنعها باللغتين العربية والإنجليزية.

وتتنوع أطباق "اليحيان" ما بين المأكولات النجدية والمكية والجنوبية، وغيرها من الأطعمة التي يعود تاريخها إلى مناطق جغرافية محددة، فضلًا عن المأكولات التي أصبحت ذات سمة سعودية، وتُعرَف في جميع مناطق المملكة ومدنها.