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تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.. محاكاة "يوم الكارثة"

إعادة تمثيل للواقعة بحضور عدد من المحامين والمختصين

أشرف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، على عملية محاكاة لورشة التلحيم التي سبقت الانفجار، الذي وقع في العنبر رقم 12 في الرابع من أغسطس 2020.

وتمت إعادة تمثيل تفصيلي لمرحلة التلحيم الأخيرة، للتحقق مما إذا كان للتلحيم تأثير مباشر في التسبب بالحريق في البداية، ثم الانفجار.

وأنشئ لهذه الغاية مجسم مشابه للعنبر رقم 12 على بعد أمتار من الفجوة التي أحدثها الانفجار في مرفأ بيروت، مع بوابة متطابقة لتلك التي قيل إنها خضعت لعملية التلحيم.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، جرى تصوير وتوثيق المحاكاة الافتراضية بالفيديو والصور، بعيداً عن وسائل الإعلام؛ تمهيداً لضمها إلى أوراق الملف.

وجرت عملية المحاكاة بحضور عدد من المحامين الذين يمثلون الأطراف المعنية، وعدد من المختصين.

وأشرفت على الاستعدادات الميدانية واللوجستية لجنة مشتركة من ضباط في الجيش اللبناني، وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وعناصر من الدفاع المدني، وقاضٍ.

وتمت العملية بالتنسيق مع مصلحة الأرصاد الجوية؛ لارتباط المحاكاة بالأحوال المناخية التي يفترض أن تكون متماهية بالكامل مع يوم الانفجار في 4 أغسطس 2020.

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تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.. محاكاة "يوم الكارثة"
سبق

أشرف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، على عملية محاكاة لورشة التلحيم التي سبقت الانفجار، الذي وقع في العنبر رقم 12 في الرابع من أغسطس 2020.

وتمت إعادة تمثيل تفصيلي لمرحلة التلحيم الأخيرة، للتحقق مما إذا كان للتلحيم تأثير مباشر في التسبب بالحريق في البداية، ثم الانفجار.

وأنشئ لهذه الغاية مجسم مشابه للعنبر رقم 12 على بعد أمتار من الفجوة التي أحدثها الانفجار في مرفأ بيروت، مع بوابة متطابقة لتلك التي قيل إنها خضعت لعملية التلحيم.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، جرى تصوير وتوثيق المحاكاة الافتراضية بالفيديو والصور، بعيداً عن وسائل الإعلام؛ تمهيداً لضمها إلى أوراق الملف.

وجرت عملية المحاكاة بحضور عدد من المحامين الذين يمثلون الأطراف المعنية، وعدد من المختصين.

وأشرفت على الاستعدادات الميدانية واللوجستية لجنة مشتركة من ضباط في الجيش اللبناني، وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وعناصر من الدفاع المدني، وقاضٍ.

وتمت العملية بالتنسيق مع مصلحة الأرصاد الجوية؛ لارتباط المحاكاة بالأحوال المناخية التي يفترض أن تكون متماهية بالكامل مع يوم الانفجار في 4 أغسطس 2020.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
01:05 PM

تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.. محاكاة "يوم الكارثة"

إعادة تمثيل للواقعة بحضور عدد من المحامين والمختصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشرف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، على عملية محاكاة لورشة التلحيم التي سبقت الانفجار، الذي وقع في العنبر رقم 12 في الرابع من أغسطس 2020.

وتمت إعادة تمثيل تفصيلي لمرحلة التلحيم الأخيرة، للتحقق مما إذا كان للتلحيم تأثير مباشر في التسبب بالحريق في البداية، ثم الانفجار.

وأنشئ لهذه الغاية مجسم مشابه للعنبر رقم 12 على بعد أمتار من الفجوة التي أحدثها الانفجار في مرفأ بيروت، مع بوابة متطابقة لتلك التي قيل إنها خضعت لعملية التلحيم.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، جرى تصوير وتوثيق المحاكاة الافتراضية بالفيديو والصور، بعيداً عن وسائل الإعلام؛ تمهيداً لضمها إلى أوراق الملف.

وجرت عملية المحاكاة بحضور عدد من المحامين الذين يمثلون الأطراف المعنية، وعدد من المختصين.

وأشرفت على الاستعدادات الميدانية واللوجستية لجنة مشتركة من ضباط في الجيش اللبناني، وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وعناصر من الدفاع المدني، وقاضٍ.

وتمت العملية بالتنسيق مع مصلحة الأرصاد الجوية؛ لارتباط المحاكاة بالأحوال المناخية التي يفترض أن تكون متماهية بالكامل مع يوم الانفجار في 4 أغسطس 2020.

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