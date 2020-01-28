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"اليوسف" يحقق أعلى درجة في اختبار SAT في تاريخ المملكة.. و"سبق" تلتقي به

حصل على قبول فوري من جامعة هارفارد الأمريكية بعد تخرجه

حظي الطالب فارس بن ثابت بن حبيب اليوسف باحتفاء تعليمي لافت على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية؛ إثر تحقيقه أعلى درجة في اختبار SAT في تاريخ المملكة العربية السعودية، وحصوله على قبول مبكر في جامعة هارفارد الأمريكية أعرق الجامعات الأمريكية، وإحدى أقدم جامعات العالم وأفضلها.

"سبق" التقت الطالب "اليوسف" الذي عبّر عن فرحته بتحقيقه هذا الإنجاز الوطني العظيم على مستوى المملكة، مؤكداً مواصلته الإنجازات في ظل الدعم الذي يلقاه التعليم في المملكة.

وقال "اليوسف": حصلت على أعلى درجة في اختبار SAT في مادتي الرياضيات والإنجليزي، وهي تعتبر الأعلى على مستوى الوطن العربي، وبعد تحقيقي لهذه الدرجة تم قبولي فوراً في جامعة هارفارد الأمريكية بعد إكمالي المرحلة الثانوية.

وأضاف: بعد إكمالي المرحلة الثانوية سأواصل دراسة الماجستير والدكتوراه وأعود لأرض الوطن لأخدمه، فمهما قدمنا لهذا الوطن لن نوفيه حقه.

وقد استقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، الطالب الموهوب فارس اليوسف، مكرماً إياه، ومحتفياً بإنجازه الرائد.

كما حظي "اليوسف" بتكريم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)؛ إذ احتفى به نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين بالمؤسسة الدكتور باسل بن عبدالله السدحان، وكذلك احتفت به إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، حيث زاره في مدرسته مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة عوض بن محمد المالكي، بحضور نائب مدير إدارة المدارس الأجنبية والدولية حسين بن غزان المقبول.

الطالب فارس بن ثابت بن حبيب اليوسف جامعة هارفارد الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اليوسف" يحقق أعلى درجة في اختبار SAT في تاريخ المملكة.. و"سبق" تلتقي به
سبق

حظي الطالب فارس بن ثابت بن حبيب اليوسف باحتفاء تعليمي لافت على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية؛ إثر تحقيقه أعلى درجة في اختبار SAT في تاريخ المملكة العربية السعودية، وحصوله على قبول مبكر في جامعة هارفارد الأمريكية أعرق الجامعات الأمريكية، وإحدى أقدم جامعات العالم وأفضلها.

"سبق" التقت الطالب "اليوسف" الذي عبّر عن فرحته بتحقيقه هذا الإنجاز الوطني العظيم على مستوى المملكة، مؤكداً مواصلته الإنجازات في ظل الدعم الذي يلقاه التعليم في المملكة.

وقال "اليوسف": حصلت على أعلى درجة في اختبار SAT في مادتي الرياضيات والإنجليزي، وهي تعتبر الأعلى على مستوى الوطن العربي، وبعد تحقيقي لهذه الدرجة تم قبولي فوراً في جامعة هارفارد الأمريكية بعد إكمالي المرحلة الثانوية.

وأضاف: بعد إكمالي المرحلة الثانوية سأواصل دراسة الماجستير والدكتوراه وأعود لأرض الوطن لأخدمه، فمهما قدمنا لهذا الوطن لن نوفيه حقه.

وقد استقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، الطالب الموهوب فارس اليوسف، مكرماً إياه، ومحتفياً بإنجازه الرائد.

كما حظي "اليوسف" بتكريم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)؛ إذ احتفى به نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين بالمؤسسة الدكتور باسل بن عبدالله السدحان، وكذلك احتفت به إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، حيث زاره في مدرسته مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة عوض بن محمد المالكي، بحضور نائب مدير إدارة المدارس الأجنبية والدولية حسين بن غزان المقبول.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
04:21 PM

"اليوسف" يحقق أعلى درجة في اختبار SAT في تاريخ المملكة.. و"سبق" تلتقي به

حصل على قبول فوري من جامعة هارفارد الأمريكية بعد تخرجه

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عبدالله السالم - الدمام
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حظي الطالب فارس بن ثابت بن حبيب اليوسف باحتفاء تعليمي لافت على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية؛ إثر تحقيقه أعلى درجة في اختبار SAT في تاريخ المملكة العربية السعودية، وحصوله على قبول مبكر في جامعة هارفارد الأمريكية أعرق الجامعات الأمريكية، وإحدى أقدم جامعات العالم وأفضلها.

"سبق" التقت الطالب "اليوسف" الذي عبّر عن فرحته بتحقيقه هذا الإنجاز الوطني العظيم على مستوى المملكة، مؤكداً مواصلته الإنجازات في ظل الدعم الذي يلقاه التعليم في المملكة.

وقال "اليوسف": حصلت على أعلى درجة في اختبار SAT في مادتي الرياضيات والإنجليزي، وهي تعتبر الأعلى على مستوى الوطن العربي، وبعد تحقيقي لهذه الدرجة تم قبولي فوراً في جامعة هارفارد الأمريكية بعد إكمالي المرحلة الثانوية.

وأضاف: بعد إكمالي المرحلة الثانوية سأواصل دراسة الماجستير والدكتوراه وأعود لأرض الوطن لأخدمه، فمهما قدمنا لهذا الوطن لن نوفيه حقه.

وقد استقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، الطالب الموهوب فارس اليوسف، مكرماً إياه، ومحتفياً بإنجازه الرائد.

كما حظي "اليوسف" بتكريم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)؛ إذ احتفى به نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين بالمؤسسة الدكتور باسل بن عبدالله السدحان، وكذلك احتفت به إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، حيث زاره في مدرسته مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة عوض بن محمد المالكي، بحضور نائب مدير إدارة المدارس الأجنبية والدولية حسين بن غزان المقبول.

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