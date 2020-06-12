"كورونا" تخطف مطارد الأمطار "الأهدل" وخبراء الطقس ينعونه

وافته المنية اليوم الجمعة

نعى هواة وخبراء الطقس بالمملكة؛ مطارد الأمطار "عمرين الأهدل" الذي وافته المنية، اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب خبير الطقس عبدالله الحربي: "رحم الله عمرين وأسكنه فسيح جناته، بالأمس تطارد المطر معنا واليوم ترحل إلى جوار ربك، ما أصغر الدنيا، ولا تنسونه من دعواتكم فهو الآن بحاجة إلى الدعاء أكثر من أي وقت مضى".

وقال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني معلقًا على وفاة "عمرين": "لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فَقِهِ فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر له في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين".

من جانبه، قال موقع "طقس العرب": "‏إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا ‎عمرين الأهدل لمحزونون"، مضيفًا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم مندوب ‎طقس العرب عمرين الأهدل بعد صراع مع فيروس ‎كورونا دام قرابة الشهر".

وكان "عمرين الأهدل" -رحمه الله- قد دخل في مرحلة حرجة منذ أقل من شهر بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ حيث نشر آخر فيديو قبل أن تتدهور صحته من داخل المستشفى يطلب فيه الدعاء له.