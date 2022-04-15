في داخل الصيدلية، رفعت امرأة الكمامة الواقية عن وجهها، وانهالت لكمًا وصفعًا وضربًا على موظفة، بعدما طالبتها بتسجيل بياناتها؛ لأنها طلبت دواء خافضًا للحرارة، لنكتشف في النهاية كيف تتعرف الصين على مصابي كورونا عبر الصيدليات. وحسب موقع "نيوز فلير" للفيديو: حدثت الواقعة يوم الجمعة 10 أبريل الجاري في مدينة دونغ غوان بمقاطعة قوانغدونغ شرقي الصين، حين طلبت امرأة دواءً خافضًا للحرارة، فطالبتها موظفة الصيدلية بتسجيل بياناتها، حسب التعليمات. ويضيف الموقع: مع الأساليب المعتادة على الطرق وعبر منافذ السفر، فإن السلطات تحاول اكتشاف أي حالات إصابة بفيروس كورونا، عن طريق تتبع المصابين بارتفاع الحرارة في أي مكان، ولهذا تلزم الصيدليات بتسجيل بيانات أي شخص يطلب دواء خافضًا وإبلاغ السلطات فورًا. ويُظهر الفيديو كيف رفضت المرأة تسجيل بياناتها، وحاولت خطف الدواء والخروج من الصيدلية خشية وضعها على قوائم المطلوب فحصهم، وعندما منعتها الموظفة استشاطت المرأة غضبًا، فخلعت الكمامة الواقية، وأنهالت صفعًا ولكمًا على وجه الموظفة ورأسها، فيما ظلت الموظفة ثابتة دون رد رافضة منحها الدواء، فتمادت المرأة وخلعت حزامها وانهالت به ضربًا على الموظفة وهي تصرخ: "سأظل أضربك حتى الموت"، وهنا أسرعت الموظفة بالخروج من الصيدلية وطلب أحد أفراد الشرطة بالشارع. وحسب وسائل إعلام محلية، ألقت الشرطة القبض على المرأة وتم تغريمها بتهمة الاعتداء واحتجازها لمدة 10 أيام تحت الملاحظة الطبية.

كيف تكشف الصين مصابي كورونا؟.. فيديو هذه الحادثة يوضح أيمن حسن سبق 2020-04-15 في داخل الصيدلية، رفعت امرأة الكمامة الواقية عن وجهها، وانهالت لكمًا وصفعًا وضربًا على موظفة، بعدما طالبتها بتسجيل بياناتها؛ لأنها طلبت دواء خافضًا للحرارة، لنكتشف في النهاية كيف تتعرف الصين على مصابي كورونا عبر الصيدليات.



وحسب موقع "نيوز فلير" للفيديو: حدثت الواقعة يوم الجمعة 10 أبريل الجاري في مدينة دونغ غوان بمقاطعة قوانغدونغ شرقي الصين، حين طلبت امرأة دواءً خافضًا للحرارة، فطالبتها موظفة الصيدلية بتسجيل بياناتها، حسب التعليمات.



ويضيف الموقع: مع الأساليب المعتادة على الطرق وعبر منافذ السفر، فإن السلطات تحاول اكتشاف أي حالات إصابة بفيروس كورونا، عن طريق تتبع المصابين بارتفاع الحرارة في أي مكان، ولهذا تلزم الصيدليات بتسجيل بيانات أي شخص يطلب دواء خافضًا وإبلاغ السلطات فورًا.



ويُظهر الفيديو كيف رفضت المرأة تسجيل بياناتها، وحاولت خطف الدواء والخروج من الصيدلية خشية وضعها على قوائم المطلوب فحصهم، وعندما منعتها الموظفة استشاطت المرأة غضبًا، فخلعت الكمامة الواقية، وأنهالت صفعًا ولكمًا على وجه الموظفة ورأسها، فيما ظلت الموظفة ثابتة دون رد رافضة منحها الدواء، فتمادت المرأة وخلعت حزامها وانهالت به ضربًا على الموظفة وهي تصرخ: "سأظل أضربك حتى الموت"، وهنا أسرعت الموظفة بالخروج من الصيدلية وطلب أحد أفراد الشرطة بالشارع.



وحسب وسائل إعلام محلية، ألقت الشرطة القبض على المرأة وتم تغريمها بتهمة الاعتداء واحتجازها لمدة 10 أيام تحت الملاحظة الطبية.



15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 07:06 PM

كيف تكشف الصين مصابي كورونا؟.. فيديو هذه الحادثة يوضح طلبت دواء خافضًا للحرارة.. فلماذا انهالت بالضرب على الموظفة؟





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في داخل الصيدلية، رفعت امرأة الكمامة الواقية عن وجهها، وانهالت لكمًا وصفعًا وضربًا على موظفة، بعدما طالبتها بتسجيل بياناتها؛ لأنها طلبت دواء خافضًا للحرارة، لنكتشف في النهاية كيف تتعرف الصين على مصابي كورونا عبر الصيدليات.



وحسب موقع "نيوز فلير" للفيديو: حدثت الواقعة يوم الجمعة 10 أبريل الجاري في مدينة دونغ غوان بمقاطعة قوانغدونغ شرقي الصين، حين طلبت امرأة دواءً خافضًا للحرارة، فطالبتها موظفة الصيدلية بتسجيل بياناتها، حسب التعليمات.



ويضيف الموقع: مع الأساليب المعتادة على الطرق وعبر منافذ السفر، فإن السلطات تحاول اكتشاف أي حالات إصابة بفيروس كورونا، عن طريق تتبع المصابين بارتفاع الحرارة في أي مكان، ولهذا تلزم الصيدليات بتسجيل بيانات أي شخص يطلب دواء خافضًا وإبلاغ السلطات فورًا.



ويُظهر الفيديو كيف رفضت المرأة تسجيل بياناتها، وحاولت خطف الدواء والخروج من الصيدلية خشية وضعها على قوائم المطلوب فحصهم، وعندما منعتها الموظفة استشاطت المرأة غضبًا، فخلعت الكمامة الواقية، وأنهالت صفعًا ولكمًا على وجه الموظفة ورأسها، فيما ظلت الموظفة ثابتة دون رد رافضة منحها الدواء، فتمادت المرأة وخلعت حزامها وانهالت به ضربًا على الموظفة وهي تصرخ: "سأظل أضربك حتى الموت"، وهنا أسرعت الموظفة بالخروج من الصيدلية وطلب أحد أفراد الشرطة بالشارع.



وحسب وسائل إعلام محلية، ألقت الشرطة القبض على المرأة وتم تغريمها بتهمة الاعتداء واحتجازها لمدة 10 أيام تحت الملاحظة الطبية.

