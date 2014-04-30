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الرياض .. جمعية الأطفال المعوقين تحقّق التقييم الأعلى في معايير الشفافية والمساءلة

في المعايير الـ 12 .. وقباني: على مدى سنوات التزمنا بتطبيق نهج الحوكمة

حقّقت جمعية الأطفال المعوقين، أعلى مرتبة للتقييم في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة، وفقاً لتقرير مركز التنمية؛ التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عطفاً على دراسة متكاملة وزيارات متعدّدة لفريق المتخصّصين من الوزارة إلى مقر الجمعية الرئيس في الرياض.

تضمن تقرير المركز محاور عدة؛ أهمها: استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، وتطبيق سياسة تعارض المصالح، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، والتحول المادي للأصول، وحالات تفويض الصلاحيات، وآليات نشر القوائم المالية المدققة.

وأوضح تقرير فريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الجمعية حققت الدرجة القصوى في المعايير الاثني عشر للمساءلة والشفافية؛ الأمر الذي يعكس تفوق هذه المؤسسة الخيرية الرائدة والتزامها المهني.

من جهته، أعرب عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي للجمعية أسامة بن علي ماجد قباني؛ عن اعتزاز مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية كافة بتقرير فريق الوزارة، مؤكداً أن ذلك يعد إضافة لرصيد ثري من شهادات الإشادة والتقدير من جهات حكومية ورسمية تتولى الإشراف على أداء الجمعيات الخيرية مالياً وإدارياً وقانونياً.

ولفت قباني؛ إلى أن مجلس الإدارة يطبّق منذ سنوات معايير رقابة مالية وإدارية محكمة، باتت نموذجاً يُحتذى في مؤسسات العمل الخيري وفقاً لما تبرزه تقارير مكاتب المحاسبة القانونية المكلفة من قبل الوزارة سنوياً.

وأشار إلى أن فريق العمل المعني بتطبيق نهج الحوكمة في الجمعية يتولى دوماً مراجعة الخطوات التي يتم إنجازها لاستكمال معايير الشفافية التي أقرّتها الوزارة، كما يجري توزيع نماذج تقييم معيار الشفافية والمساءلة على فريق العمل ليجهز كل في دائرة اختصاصه ما هو مطلوب تحضيره لضمان الحفاظ على أعلى مراتب التقييم.

من جهته، توجّه أمين عام الجمعية عوض الغامدي؛ بالتهنئة إلى رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز؛ على هذا الإنجاز الجديد، وقال: "أعتبر هذا التقدير إنجازاً على المستوين الرسمي والشخصي بعد أكثر من ثلاثين عاماً من خدمة الجمعية ومراكزها ومشروعاتها الاستثمارية والوقفية".

وأثنى الغامدي؛ على جهود العاملين بالأمانة العامة للجمعية ومراكزها، ودورهم البارز وسعيهم الدؤوب للالتزام بقواعد الشفافية والحوكمة التي أقرّها مجلس الإدارة وتطبّقها الإدارات المختلفة، معرباً عن تهنئته لأعضاء مجلس الإدارة، وبصفة خاصة المشرف المالي أسامة قباني.

وكان فريق الحوكمة الموفد من قِبل الوزارة الذي يضم عدداً من المسؤولين قد زار الجمعية، وعقد اجتماعاً مع عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي أسامة بن علي ماجد قباني؛ وممثلي الأمانة العامة، حيث تمّ إطلاع الفريق على إجراءات العمل المالي والإداري التي تعتمد الحوكمة والرقابة، وتمّ وضعهم في صورة عراقة الجمعية ومسيرتها والبرامج التنموية وآفاق السبق والريادة التي سجّلتها الجمعية لنفسها على مدى ثلاثة عقود، وحصول هذه المؤسسة الرائدة على عديد من شهادات التقدير والجوائز على صعيد الشفافية المالية وتطبيق معايير رقابية عالية، وفي هذا الصدد تم تزويد فريق الوزارة بحزمة من الوثائق والمستندات المؤيدة لتطبيقات الحوكمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض .. جمعية الأطفال المعوقين تحقّق التقييم الأعلى في معايير الشفافية والمساءلة
سبق

حقّقت جمعية الأطفال المعوقين، أعلى مرتبة للتقييم في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة، وفقاً لتقرير مركز التنمية؛ التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عطفاً على دراسة متكاملة وزيارات متعدّدة لفريق المتخصّصين من الوزارة إلى مقر الجمعية الرئيس في الرياض.

تضمن تقرير المركز محاور عدة؛ أهمها: استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، وتطبيق سياسة تعارض المصالح، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، والتحول المادي للأصول، وحالات تفويض الصلاحيات، وآليات نشر القوائم المالية المدققة.

وأوضح تقرير فريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الجمعية حققت الدرجة القصوى في المعايير الاثني عشر للمساءلة والشفافية؛ الأمر الذي يعكس تفوق هذه المؤسسة الخيرية الرائدة والتزامها المهني.

من جهته، أعرب عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي للجمعية أسامة بن علي ماجد قباني؛ عن اعتزاز مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية كافة بتقرير فريق الوزارة، مؤكداً أن ذلك يعد إضافة لرصيد ثري من شهادات الإشادة والتقدير من جهات حكومية ورسمية تتولى الإشراف على أداء الجمعيات الخيرية مالياً وإدارياً وقانونياً.

ولفت قباني؛ إلى أن مجلس الإدارة يطبّق منذ سنوات معايير رقابة مالية وإدارية محكمة، باتت نموذجاً يُحتذى في مؤسسات العمل الخيري وفقاً لما تبرزه تقارير مكاتب المحاسبة القانونية المكلفة من قبل الوزارة سنوياً.

وأشار إلى أن فريق العمل المعني بتطبيق نهج الحوكمة في الجمعية يتولى دوماً مراجعة الخطوات التي يتم إنجازها لاستكمال معايير الشفافية التي أقرّتها الوزارة، كما يجري توزيع نماذج تقييم معيار الشفافية والمساءلة على فريق العمل ليجهز كل في دائرة اختصاصه ما هو مطلوب تحضيره لضمان الحفاظ على أعلى مراتب التقييم.

من جهته، توجّه أمين عام الجمعية عوض الغامدي؛ بالتهنئة إلى رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز؛ على هذا الإنجاز الجديد، وقال: "أعتبر هذا التقدير إنجازاً على المستوين الرسمي والشخصي بعد أكثر من ثلاثين عاماً من خدمة الجمعية ومراكزها ومشروعاتها الاستثمارية والوقفية".

وأثنى الغامدي؛ على جهود العاملين بالأمانة العامة للجمعية ومراكزها، ودورهم البارز وسعيهم الدؤوب للالتزام بقواعد الشفافية والحوكمة التي أقرّها مجلس الإدارة وتطبّقها الإدارات المختلفة، معرباً عن تهنئته لأعضاء مجلس الإدارة، وبصفة خاصة المشرف المالي أسامة قباني.

وكان فريق الحوكمة الموفد من قِبل الوزارة الذي يضم عدداً من المسؤولين قد زار الجمعية، وعقد اجتماعاً مع عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي أسامة بن علي ماجد قباني؛ وممثلي الأمانة العامة، حيث تمّ إطلاع الفريق على إجراءات العمل المالي والإداري التي تعتمد الحوكمة والرقابة، وتمّ وضعهم في صورة عراقة الجمعية ومسيرتها والبرامج التنموية وآفاق السبق والريادة التي سجّلتها الجمعية لنفسها على مدى ثلاثة عقود، وحصول هذه المؤسسة الرائدة على عديد من شهادات التقدير والجوائز على صعيد الشفافية المالية وتطبيق معايير رقابية عالية، وفي هذا الصدد تم تزويد فريق الوزارة بحزمة من الوثائق والمستندات المؤيدة لتطبيقات الحوكمة.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
09:49 AM

الرياض .. جمعية الأطفال المعوقين تحقّق التقييم الأعلى في معايير الشفافية والمساءلة

في المعايير الـ 12 .. وقباني: على مدى سنوات التزمنا بتطبيق نهج الحوكمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقّقت جمعية الأطفال المعوقين، أعلى مرتبة للتقييم في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة، وفقاً لتقرير مركز التنمية؛ التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عطفاً على دراسة متكاملة وزيارات متعدّدة لفريق المتخصّصين من الوزارة إلى مقر الجمعية الرئيس في الرياض.

تضمن تقرير المركز محاور عدة؛ أهمها: استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، وتطبيق سياسة تعارض المصالح، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، والتحول المادي للأصول، وحالات تفويض الصلاحيات، وآليات نشر القوائم المالية المدققة.

وأوضح تقرير فريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الجمعية حققت الدرجة القصوى في المعايير الاثني عشر للمساءلة والشفافية؛ الأمر الذي يعكس تفوق هذه المؤسسة الخيرية الرائدة والتزامها المهني.

من جهته، أعرب عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي للجمعية أسامة بن علي ماجد قباني؛ عن اعتزاز مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية كافة بتقرير فريق الوزارة، مؤكداً أن ذلك يعد إضافة لرصيد ثري من شهادات الإشادة والتقدير من جهات حكومية ورسمية تتولى الإشراف على أداء الجمعيات الخيرية مالياً وإدارياً وقانونياً.

ولفت قباني؛ إلى أن مجلس الإدارة يطبّق منذ سنوات معايير رقابة مالية وإدارية محكمة، باتت نموذجاً يُحتذى في مؤسسات العمل الخيري وفقاً لما تبرزه تقارير مكاتب المحاسبة القانونية المكلفة من قبل الوزارة سنوياً.

وأشار إلى أن فريق العمل المعني بتطبيق نهج الحوكمة في الجمعية يتولى دوماً مراجعة الخطوات التي يتم إنجازها لاستكمال معايير الشفافية التي أقرّتها الوزارة، كما يجري توزيع نماذج تقييم معيار الشفافية والمساءلة على فريق العمل ليجهز كل في دائرة اختصاصه ما هو مطلوب تحضيره لضمان الحفاظ على أعلى مراتب التقييم.

من جهته، توجّه أمين عام الجمعية عوض الغامدي؛ بالتهنئة إلى رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز؛ على هذا الإنجاز الجديد، وقال: "أعتبر هذا التقدير إنجازاً على المستوين الرسمي والشخصي بعد أكثر من ثلاثين عاماً من خدمة الجمعية ومراكزها ومشروعاتها الاستثمارية والوقفية".

وأثنى الغامدي؛ على جهود العاملين بالأمانة العامة للجمعية ومراكزها، ودورهم البارز وسعيهم الدؤوب للالتزام بقواعد الشفافية والحوكمة التي أقرّها مجلس الإدارة وتطبّقها الإدارات المختلفة، معرباً عن تهنئته لأعضاء مجلس الإدارة، وبصفة خاصة المشرف المالي أسامة قباني.

وكان فريق الحوكمة الموفد من قِبل الوزارة الذي يضم عدداً من المسؤولين قد زار الجمعية، وعقد اجتماعاً مع عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي أسامة بن علي ماجد قباني؛ وممثلي الأمانة العامة، حيث تمّ إطلاع الفريق على إجراءات العمل المالي والإداري التي تعتمد الحوكمة والرقابة، وتمّ وضعهم في صورة عراقة الجمعية ومسيرتها والبرامج التنموية وآفاق السبق والريادة التي سجّلتها الجمعية لنفسها على مدى ثلاثة عقود، وحصول هذه المؤسسة الرائدة على عديد من شهادات التقدير والجوائز على صعيد الشفافية المالية وتطبيق معايير رقابية عالية، وفي هذا الصدد تم تزويد فريق الوزارة بحزمة من الوثائق والمستندات المؤيدة لتطبيقات الحوكمة.

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